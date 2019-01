Oschatz

In diesem Jahr steht wieder die Wahl des neuen Stadtrates an. Mit dem Ende der derzeitigen Legislaturperiode steht aber auch ein kleines Jubiläum im Oschatzer Ratssaal bevor. Vor fünf Jahren hat der Oschatzer Stadtrat beschlossen, seine Sitzungsunterlagen nur noch in digitaler Form zu sichten und zu bearbeiten. Der Anfangs vor allem für die älteren Stadträte etwas befremdliche Umgang mit der modernen Computertechnik hat sich inzwischen allerdings bewährt.

Das kann Oberbürgermeister Andreas Kretschmar, der ja gleichzeitig Verwaltungschef in Rathaus ist, nur unterschreiben. „Ich schätze, wir haben in den fünf Jahren so viel Papier für Sitzungs- und Informationsunterlagen gespart, dass man locker einen halben Wald am Leben lassen konnte“, meint Kretschmar.

Besonders papierintensiv war die Arbeit früher, wenn es um die Haushaltsunterlagen oder Studien für Fördergebiete oder Förderprojekte ging. Hier mussten die Verwaltungsmitarbeiter ganze Aktenordner mit bedrucktem Papier für die Oschatzer Stadträte bereitstellen – und zwar in 26-facher Ausfertigung. Dabei war die Aktualität der Unterlagen auf ein Jahr begrenzt, dann kam schon das neue Haushaltspapier für das Folgejahr auf den Tisch. Auf Wunsch des Stadtrates wird derzeit noch ein gedrucktes Exemplar des Haushaltes den einzelnen Fraktionen zur Verfügung gestellt.

„Die Digitalisierung der Sitzungsunterlagen hat sich inzwischen auch erheblich bei unseren Papierbestellungen bemerkbar gemacht“, sagt Pressesprecherin Anja Seidel. Sie hat auch nicht beobachtet, dass Stadträte mit ausgedruckten Sitzungsunterlagen zur Beratung erscheinen, sondern tatsächlich die digitalen Dokumente verwenden. Joachim Rolke ist erst kürzlich in den Stadtrat nachgerückt. Er begrüßt das papierlose Zusenden, mag jedoch nicht gänzlich auf gedruckte Informationen verzichten. „Einzelne Seiten innerhalb umfangreicher Dokumente, zu denen ich selbst Fragen habe, wie etwa dem Haushalt, drucke ich mir aus, um sie in der Sitzung sofort griffbereit zu haben – auch wenn ich dafür belächelt werde.“

Dabei war der Start des elektronischen Sitzungssystems vor fünf Jahren nicht ohne. „Wir haben im Laufe der Jahre drei Feinjustierungen vornehmen müssen, bis wir auf den heutigen Stand gekommen sind“, sagt Hauptamtsleiter Manfred Schade, der für die technische Umsetzung verantwortlich war. Schade behielt dabei auch immer den Kostenfaktor und die gesetzliche Konformität mit im Auge. Beim Start des Systems hatte die Stadt Oschatz 14 Tablets zum Stückpreis von 200 Euro angeschafft. Inzwischen hat die Technik auch in die Haushalte der Abgeordneten Einzug gehalten, so dass viele Stadträte das System auf ihre privaten Geräte installiert haben. In der Hauptsache werden den Abgeordneten über eine Cloud die Sitzungsunterlagen als pdf-Dokumente zugestellt. Die derzeitige Konstellation der Technik erlaubt es den Stadträten allerdings nicht, über diesen Weg einen eigenen Beschlussantrag einzureichen. „Das ist bei uns ohnehin eine Seltenheit und wird meist per E-Mail oder Telefonat erledigt“, ist die Erfahrung von Sprecherin Anja Seidel.

Oschatz ist nach fünf Jahren in der Collm-Region der Vorreiter für die Digitalisierung. In Mügeln und Dahlen, Cavertitz, Liebschützberg, Naundorf und Wermsdorf werden die Unterlagen nach wie vor in Papierform verwendet.

Von Hagen Rösner