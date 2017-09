Bis dass der Abriss uns scheidet: Oschatzer Kunst verrostet in Chemnitz

Viele hunderte Besucher erlebten in Chemnitz wieder das Festival für urbane Kunst und Kultur. In den alten Fabrikhallen des VEB Spezialmaschinenbaus wurde auch Kunst aus Oschatz gezeigt. So stellte der Künstler Christian Naumann hier sein Kunstwerk aus. Das Kunstwerk wird erst mit dem Abriss der Halle verschwinden.