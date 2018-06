Terpitz

Rund 220 Einwohner zählt Terpitz. Am Wochenende kamen etliche Frauen und Männer hinzu, die sich in dem Dorf bei Oschatz einfanden. Der Anlass dafür war das traditionelle Sommerfest, das der Sportverein gemeinsam mit Unterstützern und Helfern alljährlich organisiert. Und wenn die Terpitzer in Feierlaune sind, dann sieht man das auch. Fast jedes Grundstück im Ort war extra mit Wimpelketten und anderem Schmuck herausgeputzt worden.

Wetter macht keine Probleme

„Wir sind froh, dass wir diesmal keine Wetterprobleme haben“, erklärt Rüdiger Platzer, bei dem die organisatorischen Fäden zusammen laufen und blickt über das Festgelände, wo auf dem Fußballplatz gerade die E-Jugendmannschaften von Wacker Dahlen und dem SV Borna gegeneinander spielen. Im Festzelt erklingt Blasmusik. Die Jahnataler Blasmusikanten haben hier trotz der sommerlichen Hitze ihre Zuhörer gefunden. Auch mancher ihrer Fans ist dabei, der mitsingt und im Takt der Musik einfach klatscht. Es sei nicht immer leicht, für alle das richtige Programm zu finden. „Wir haben diesmal Wolf Junghannß zum Abendprogramm verpflichtet. Wir waren anfangs skeptisch, aber er kam gut an und wir haben so mal auf eigene Programmbeiträge verzichtet“, erzählt Platzer.

König Fußball triumphiert

Gut angenommen wurden die Angebote für die Kinder. Sie reichten von Hau den Lukas bis zu einer riesigen Hüpfburg, Spielen, Schminken, einer Tombola und manch anderen Angeboten. Spendierfreudig zeigten sich viele Einwohner für den Kuchenbasar. Und dann triumphierte auch König Fußball. Allerdings auf dem richtigen Rasen und nicht beim Public Viewing. Zum traditionellen Sommerfest gehören nämlich in Terpitz verschiedene Fußballspiele von den Mannschaften der Alten Herren bis hin zu den ganz kleinen Kickern.

Von Bärbel Schumann