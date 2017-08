Blasmusik vom Feinsten in der Oschatzer Kirche

Oschatz. Zum 21. Mal hat der Oschatzer Lions Club ein Sommer-Benefiz-Konzert organisiert. Der Erlös der Konzerte kommt vor allem sozialschwachen und benachteiligten Kindern und Familien zu Gute. Aber auch Projekte mit Kindern und Jugendlichen sowie Hilfebedürftige nach Naturkatastrophen im In- und Ausland erfuhren durch die Oschatzer Lions Unterstützung. Rund 270 000 Euro, so Präsident Gernot Pietschmann bei der Begrüßung der Konzertbesucher, seien so seit der Gründung des Oschatzer Lions Clubs zusammen gekommen. Dass wieder neue Vorhaben in Angriff genommen werden können, dazu haben die über 300 Besucher an diesem Abend in der Oschatzer Sankt Aegidien Kirche mit dem Kauf ihrer Konzertkarten beigetragen.

Sponsoren unterstützen die Lions-Aktionen

Doch auch auf die Unterstützung zahlreicher Sponsoren, so der Präsident, konnten die Organisatoren wieder bauen. Ihnen allen dankte Gernot Pietschmann, bevor das Konzert des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg begann. Wer bis dahin rätselte, warum die Lions-Mitglieder erstmals Blasmusiker für ihr Konzert verpflichteten, den klärte der amtierende Präsident auf. Denn in der Mügelner Region habe der Bergbau mit dem Kaolinabbau bis heute eine lange Tradition. Unter dem Motto „Glück auf aus der Silberstadt“ boten die Hobby-Musiker in traditioneller Bergmannstracht mit ihrem Programm traditionelle und unterhaltsame Blasmusik. Die Spannbreite im Laufe des Konzertes reichte vom „Neuen Freiberger Bergparadenmarsch“ über die „Monmouth Overture“, das Stück „Deutschlandbilder“ mit einer facettenreichen Klangfarbe und manchmal auch darin vorkommenden bekannten Volkslieder-Takten, bis hin zum Einzugsmarsch aus der Operette „Der Zigeunerbaron“. Natürlich durfte zum Abschluss das „Steigerlied“ bei einem Bergmusikkorps nicht fehlen. Vom Publikum gab es für die Musiker viel Applaus, ein Zeichen, dass die Lions Mitglieder mit ihrer Wahl der Benefiz-Akteure wieder richtig lagen.

Von Bärbel Schumann