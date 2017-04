Oschatz. Dabei sein ist alles – dachten sich etliche Autofahrer der Region in dieser Woche. Für sie zählte bei den vermehrten Geschwindigkeitskontrollen der Polizei allein der olympische Gedanke. „Blitzermarathon 2017: Ich war dabei“ – das wäre glatt einen Aufkleber für die Heckscheibe am eigenen Kraftfahrzeug wert. Einige mussten es allerdings übertreiben. So raste in Süptitz einer mit 110 Sachen am Kindergarten vorbei. Als Ausrede kam danach wahrscheinlich von ihm: „Ich wollte nur schnell mein Kind abholen“.

Wer in die Fotofalle tappt, ärgert sich darüber, dass gerade an diesem Ort und zu dieser Zeit geblitzt wurde – ist die Stelle doch total ungefährlich und andere Strecken wesentlich besser geeignet. Radarkontrollen zur falschen Zeit am falschen Ort beklagen auch die Initiatoren der Baumpflanzaktion am Kaiserweg zwischen Naundorf und Oschatz. Deren Obstbäume wurden über Nacht ausgebuddelt und geklaut. Die dummdreisten Diebe sind sicher mit einem Affenzahn geflüchtet – wären sie geblitzt worden, wüsste man, wen man belangen könnte.

Haarstäubend ist nicht zuletzt das Preis-Leistungs-Verhältnis: Das Blitzerfoto kommt zwar per Post frei Haus, allerdings ist es von minderwertiger Qualität. Klein, schwarz-weiß und unscharf. Und dafür wollen die auch noch 30 Euro haben!



Von Christian Kunze