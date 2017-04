Nordsachsen. Bilanz beim Blitzer-Marathon im Landkreis Nordsachsen: Hier stach unter anderem die Stadt Eilenburg hervor. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag mitteilte, wurde in der Muldestadt am Mittwoch ein Autofahrer in einer Tempo 30-Zone mit 55 km/h erwischt, ein anderer mit 77 km/h bei erlaubten 50. Beide wurden von der Polizei gestoppt.

Zu schnell war auch ein 50-jähriger Autofahrer in Süptitz am Kindergarten. Er fuhr 110 km/h und überschritt damit die zulässige Höchstgeschwindigkeit abzüglich der Toleranz um 56 km/h. Außerdem wurde in den Orten Lonnewitz bei Wermsdorf, Sitzenroda bei Schildau und Zinna bei Torgau geblitzt.

Bei den Messungen registrierte die Polizei in Nordsachsen, dem Leipziger Land und der Stadt Leipzig insgesamt 270 Geschwindigkeitsverstöße, die mit Verwarngeld, und 27, die mit Bußgeld geahndet werden. In sieben Fällen steht ein Fahrverbot ins Haus. Der höchste gemessene Wert wurde in der Leipziger Adenauer Allee mit 140 km/h registriert. An insgesamt 20 Stellen hatte die Polizeidirektion am Mittwoch 10 493 Fahrzeug kontrolliert. Dabei wurden 679 Autofahrer gemessen, die an dem Tag zu schnell unterwegs waren. Insofern hielt sich jeder 16. gemessene Kraftfahrzeugführer nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit.

Im Rahmen der Aktion fanden auch unter der Regie des Landkreises Nordsachsen Geschwindigkeitsmessungen statt. Insgesamt wurden an der B 184 zwischen Zschortau und Rackwitz, an der S 4 Abzweig Mutschlena, in Lemsel sowie in Calbitz Fahrzeuge registriert. Davon waren 69 wegen Geschwindigkeitsverstößen zu beanstanden. Die Anzahl der Verstöße hätten allerdings „durchaus im Rahmen der üblichen Messergebnisse“ gelegen, so das Landratsamt.

Überhöhte Geschwindigkeit bis hin zur Raserei ist immer wieder Unfallursache Nummer eins. Unfälle, bei denen die Unfallursache überhöhte Geschwindigkeit ist, gehen meist nicht glimpflich aus, sondern enden häufig für die Beteiligten mit schweren Verletzungen im Krankenhaus oder gar tödlich.

Von LVZ