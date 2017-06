Oschatz. Bei einer blutigen Auseinandersetzung in einem Asylbewerberheim in der Ambrosius-Marthaus-Straße in Oschatz wurden am Sonntagabend zwei Männer verletzt. Beide Männer – 20 und 35 Jahre alt – stammen aus Afghanistan und bewohnen zusammen ein Zimmer. Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, schlief der 20-Jährige bereits, als der 35-Jährige ihn weckte. Der Ältere habe dabei ein Brotmesser in der Hand gehalten, berichtete die Polizei. Der 20-Jährige hatte Angst und wehrte sich. Bei der Auseinandersetzung habe sich der 20-Jährige dann durch das Messer an den Händen verletzt. Auch der 35-Jährige verletzte sich an den Händen und Fingern. Beide Männer mussten später ärztlich behandelt werden.

Ein Zimmernachbar hörte die Auseinandersetzung und wollte schlichten. Er kam aber nicht in das Zimmer, da dieses von Innen zugeschlossen war. Daraufhin verständigte er die Mitarbeiter der Security-Firma, die die Auseinandersetzung beendeten.

Der 35-jährige sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Staatsanwaltschaft stellte zudem beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Leipzig Haftantrag, der auch vollstreckt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Von lvz