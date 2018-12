Börln

Mit dem Auftritt der Kinder aus der Kita „Börlner Spatzen“ ging am 2. Advent die Seniorenweihnachtsfeier des Ortsteiles nahtlos in den Weihnachtsmarkt über. Schauplatz des Auftritts war die Fahrzeughalle im Feuerwehrgerätehaus. Außerdem gab es Buden, Stände und Pavillons auf dem Parkplatz.

Einmal das Löschfahrzeug rausfahren, Stühle und Tische in die Fahrzeughalle räumen, einen Adventsnachmittag feiern und dann so aufräumen, dass am Abend die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wieder hergestellt ist – das klingt nach einem arbeitsreichen Tag. Ist es auch. Die Börlner Kameraden scheuen ihn aber nicht. Nachdem sie die Buden und Pavillons bereits vor dem Wochenende aufgebaut hatten, trafen sie sich am Sonntag, 9 Uhr, um das Fest vorzubereiten. Bei ihrer Feier mussten die Senioren nicht auf Biertischbänken sitzen, da über 80 Stühle aus dem Schulungsraum im Obergeschoss in die Fahrzeughalle geräumt wurden.

Auch die Zubereitung der knapp 60 Liter Soljanka war längst in Angriff genommen, bevor die ersten Gäste am frühen Nachmittag ans Feuerwehrgerätehaus kamen. Sie hatten nicht nur die Wahl zwischen Bratwurst und Suppe, sondern auch zwischen heißen und kalten Getränken. Bei lange noch nicht winterlichem Wetter sind das durchaus berechtigte und nachgefragte Varianten. Der Feuerkorb sowie die Stehtische mit „Heizung“ waren trotz ausgebliebenen Frostes ganz gut nachgefragt.

Weihnachtsmann sammelt Kinder ein

Die „Börlner Spatzen“ hatten nach ihrem Auftritt noch allen Grund, ein wenig länger auf dem Fest zu bleiben. Das lag nicht nur daran, dass ihre Eltern oder Großeltern vielleicht noch eine Weile die Dorfgemeinschaft genießen wollten. Es hatte sich auch herumgesprochen, dass der Weihnachtsmann dem gemütlichen Fest einen Besuch abstatten würde. Als er mit einer Kutsche am Feuerwehrhaus vorfuhr, war er von den Kindern umringt. Der Weihnachtsmann sammelte seine jungen Freunde ein und nahm sie wieder mit ins Gerätehaus hinein. Wer mutig genug war, ihm ein Gedicht oder ein Lied vorzutragen, wurde mit Süßigkeiten belohnt. Im Ausnahmefall genügte es auch, sich dabei durch seine Mutter vertreten zu lassen.

Oschatzer Männerchor singt

Nach den Kindern und dem bärtigen Alten hatte der Oschatzer Männerchor seinen Auftritt im Börlner Feuerwehrhaus. Immer in Aktion waren die fleißigen Helfer, die im Gebäude Kaffee ausschenkten, Kuchen, Stollen und andere Backwaren verkauften und das Geschirr wieder abräumten. Neben der Feuerwehr betreute im Außenbereich der Verein Kultur Sport Freizeit Börln einen Stand, an dem Kränze, Gestecke und andere Bastelarbeiten verkauft wurden, die im Handarbeitstreff des Vereines entstanden waren.

Von Axel Kaminski