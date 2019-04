Börln

Brechend voll hätte der Saal des Gutshofes am Montag sein könnten. Dort informierte das beim Landratsamt angesiedelte Amt für Ländliche Neuordnung über das geplante Verfahren für die Börlner Flur. Betroffen davon sind rund 600 Hektar Fläche mit 750 Flurstücken, die sich auf knapp 300 Eigentümer verteilen. Davon waren rund 50 anwesend.

Sie erfuhren von Thomas Szymanski, in welchem Bereich das Neuordnungsverfahren laufen könnte, wer dabei Entscheidungen trifft, welche Maßnahmen umgesetzt werden könnten. Nicht zuletzt stand dabei auch eine Zahl im Raum: Was könnten die geplanten Maßnahmen kosten und wie viel davon müssen die Eigentümer der Grundstücke zahlen?

Erste Veranstaltung bereits Ende 2016

Ganz neu dürften die Aussagen zum Verfahren für die meisten Anwesenden nicht gewesen sein. Ende 2016 fand an gleicher Stelle bereits eine Informationsveranstaltung zur Flurneuordnung statt – damals noch zum Gebiet Börln-Bortewitz mit rund 1100 Hektar und 450 Beteiligten. Dieses Verfahren ist nie in Gang gekommen. In einem Nebensatz erwähnte der Dahlener Bürgermeister Matthias Löwe (WHD), dass man mit den Bortewitzern keinen Konsens habe erzielen können.

Kommune finanziert Maßnahmen des Gewässerbaus

Matthias Löwe betonte, dass sich die Stadt am Verfahren beteiligen werde. Im Vorfeld ausgelotete Maßnahmen des Gewässerbaus werde die Kommune komplett finanzieren. Vorstellbar sei auch die Finanzierung des Baus mehrerer Wege. Als Grund für dieses Engagement benannte er die hohe Förderung. Könne man über die Leader-Region für Wegebau und andere Infrastrukturmaßnahmen im ländlichen Raum einen Fördersatz von 70 bis 75 Prozent erlangen, seien es bei der Flurneuordnung derzeit 81 Prozent. Außerdem handele es sich bei Leader teils um Nettosummen oder eine reine Bauförderung ohne Planungskosten.

Kosten für Eigentümer

Das Problem bleiben die verbleibenden 19 Prozent. Nicht an allen Maßnahmen wird sich die Stadt beteiligen. Der „Rest“ der Kosten wird von den Eigentümern der Flurstücke zu tragen sein. Am Montagabend machten 157 Euro pro Hektar die Runde. Höhere Kosten bei zu erwartenden Preissteigerungen sind nicht ausgeschlossen. Auf jeden Fall wolle man diesen Betrag bei 200 Euro pro Hektar deckeln, versicherte Thomas Szymanski. Er stellte das Neuordnungsverfahren nicht nur vor, sondern wäre, wenn es angeordnet würde, mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Vorsitzende des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft.

„Die Teilnehmergemeinschaft “, so hatte er es vorher erläutert, „kommt mit der Anordnung durch das Amt zustande und umfasst die Eigentümer der darin benannten Flurstücke“. Diese hätten keinen Entscheidungsspielraum, ob sie mitwirken wollen oder nicht.

Diesen Spielraum gäbe es jedoch an anderer Stelle. Auf den Einwurf: „Diesen Weg braucht kein Mensch“ hinsichtlich des Mittelweges, betonte Thomas Szymanski, dass es sich ausschließlich um Vorschläge handele. Entschieden werde durch den Vorstand, den die Teilnehmergemeinschaft nach der Anordnung des Verfahrens zu wählen habe. In seiner Regie sei ein Wege- und Gewässerplan aufzustellen, der von der Teilnehmergemeinschaft beraten werden müsse. Als Voraussetzung für eine Anordnung des Verfahrens nannte Thomas Szymanski einen Ratsbeschluss, der die angekündigte finanzielle Beteiligung der Stadt festschreibt.

Von Axel Kaminski