Oschatz

Der Herbst hält Einzug in der Region und mit ihm kommt Bewegung in die Baustelle der Oschatzer Wohnstätten GmbH An der Döllnitz/Ecke Badergasse. Dort beabsichtigt das Unternehmen, einen modernen Neubau mit 13 großzügigen Wohnungen zu errichten. Die Architektur weicht in einem knappen Dutzend Details von der Gestaltungssatzung für die historische Innenstadt ab und war deshalb im Stadtrat nicht unumstritten. Die behutsame Anpassung an moderne Baustile sei mit Augenmaß geschehen, man könne und wolle nicht alles Bestehende mit einem Mal über den Haufen werfen.

Vermietung ab 2020

Bevor jedoch gebaut werden kann, muss der Baugrund stabilisiert werden. Anfang des Monats hat deshalb die Bohrpfahlgründung begonnen. Nach Angaben der Oschatzer Wohnstätten GmbH werden auf dem Areal für den Neubau insgesamt 62 Pfähle gebohrt. Diese reichen bis in eine Tiefe von 15 Metern, heißt es weiter. Die Arbeiten werden etwa vier Wochen in Anspruch nehmen. Mit der Fertigstellung und Vermietung des Objektes ist nicht vor dem Jahr 2020 zu rechnen. Das besonders Reizvolle an dem Objekt ist neben der Symbiose aus alter und neuer Bausubstanz, dass der einstige Verlauf des ursprünglichen Mühlgrabens dann mitten in Treppenhaus des Objekts nachempfunden werden kann.

Von Christian Kunze