Forstleute erwarten die schlimmste Borkenkäferplage seit 50 Jahren. In diesen Tagen schwärmen die Käfer aus. Sind neue Bäume befallen, gilt es schnell zu handeln. Ein Problem, das nicht nur Waldbesitzer haben. „Auf den Dörfern haben viele Grundstücksbesitzer Nadelbäume zur Abgrenzung gepflanzt, die jetzt ebenfalls gefährdet sind“, weiß Eckard Aust aus Naundorf. „Wie kann man seine Bäume jetzt schützen?“ will der Gartenfreund wissen. Für diese Fälle gelte das gleiche wie im Wald, sagt Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes Leipzig, zu dem der Wermsdorfer Wald gehört: „Wenn ein Erstbefall erkennbar ist, sollte man den Baum fällen, um die übrigen Bäume ringsum zu schützen.“ Dazu sollten Eigentümer nach Bohrlöchern Ausschau halten und kontrollieren, ob am Stamm Bohrmehl zu finden ist.

Wichtig sei, befallene Bäume anschließend zu schälen, da sich die Borkenkäfer in der Rinde befinden und sich die Brut dort weiter entwickeln kann. „Die Rinde dann am besten in einem Plastiksack entsorgen und den in der Sonne stehen lassen, dann sterben die Tiere ab“, so Padberg. Eine Möglichkeit, Bäume „vorbeugend“ vor Befall zu schützen, gebe es leider nicht. Deshalb sei gerade zurzeit genaues Beobachten unerlässlich.

Zur jüngsten Regionaltagung des Sachsenforstes in Wermsdorf konnten sich Waldeigentümer und Bewirtschafter informieren, worauf zu achten ist, um einen Befall zu erkennen. Neben den bereits erwähnten Bohrlöchern und dem Bohrmehl seien auch Harzfluss und helle Flecken auf der Rinde deutliche Anzeigen für Schäden durch Borkenkäfer, sagte Lutz-Florian Otto vom Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirtschaft. „Wenn dann schon Nadelabfall festzustellen ist und große Stücke der Rinde abfallen, ist es zu spät“, machte er deutlich. Dann könne der Baum genauso gut stehenbleiben, außer bei drohender Verkehrsgefährdung.

Um überhaupt eine Chance zu haben, rechtzeitig auf Befall reagieren zu können, hat man im Forstbezirk Inspektionsgebiete eingeteilt, die regelmäßig überprüft werden, informierte Forstdirektor Andreas Padberg. Außer Revierförstern und Waldarbeitern sind bei den Kontrollen auch Mitarbeiter der Unteren Forstbehörde sowie ehemalige Beschäftigte im Einsatz.

Von Jana Brechlin