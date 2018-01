Bornitzer Haltestelle auf Wanderschaft

Bornitz. Wandertage kennen viele noch. So hießen die Klassenfahrten, als man dabei noch ein Stück zu Fuß ging. An den Begriff „Wanderbaustelle“ aus den Verkehrsnachrichten hat man sich inzwischen gewöhnt. Nun gibt es etwas neues Wanderndes: die Wanderbushaltestelle – erfunden und getestet in Bornitz.

Ursprünglicher Standort in der Friedensstraße

Ursprünglich befanden sich die Haltestellen für beide Fahrtrichtungen auf der Friedensstraße, nahe der Einmündung der Bahnhofstraße. Dann begann der Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Damit die Fahrgäste beim Warten, Ein- und Aussteigen nicht gefährdet wurden oder unmittelbar in der Baustelle standen, wurde die Haltestelle auf dieser Straßenseite schon mit dem Abriss des alten Gebäudes Ende 2016 ein paar Meter in Richtung Bergstraße verlegt. Hier stand den Schild und Fahrplan auf einem provisorischen Sockel fast ein Jahr lang. Was es hier nicht gab, war ein Dach überm Kopf. Das hat nur die Haltestelle auf der anderen Straßenseite.

Als zum Ende der Bauarbeiten hin sichtbar wurde, dass auf den neu gestalteten Außenanlagen des Feuerwehrhauses kein Platz für eine Haltestelle sein würde, teilte die Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ (OVH) mit, dass die Busse dauerhaft am Ersatzstandort halten würden.

Dass nichts von Dauer ist, zeigte sich in den zurückliegenden Wochen. Während die OVH am „dauerhaften“ Standort eine Hülse in den Boden setzte und darin das Haltestellenschild verschraubte, wurde der Bauhof der Gemeinde Liebschützberg am alten Standort der Haltestelle aktiv und setzte das Schild um.

Absprache offenbar unbekannt

„Das ist wegen der verschwendeten Arbeitszeit ärgerlich“, kommentiert Jakob Schwan, der bei der OVH für die Angebotsplanung zuständig ist, den Sachverhalt. Offenbar sei dem Bauhof die Absprache zwischen dem Busbetrieb und dem Bauamt der Gemeinde nicht bekannt gewesen. Nun bleibe die Haltestelle an ihrem neuen, alten Ort gleich an der Feuerwehr – zumindest bis die Ortsdurchfahrt ausgebaut werde. Vorteil für die Fahrgäste: Jetzt kann man sich bei regen unterstellen und schafft es, noch rechtzeitig die Straßenseite zu wechseln.

