Bornitz/Entebbe. Absoluter Rekord beim Bau einer neuen Schulküche in Uganda: Das Anwesen in der Early Learning School in Entebbe ist fertiggestellt. „Nach vier Wochen schweißtrebender Arbeit wurden die letzten Bauarbeiten zu Ende gebracht“, ist Rico Bernecker froh und resümiert: „Wir haben bis zur letzten Minute an der Küche gewerkelt und konnten sie dann zum traditionellen Fußballturnier, welches immer kurz vor meiner Abreise stattfindet, mit einer großen Spaghetti-Party und vielen kleinen Preisen einweihen.“ Der 23-jährige Bornitzer studiert derzeit Religionspädagogik mit Sozialarbeit in Moritzburg und absolvierte 2015 in der privaten christlichen Grundschule mit angeschlossenem Waisenhaus ein Praktikum. Dabei kam ihm die Idee zum Bau der Schulküche. Er sammelte in seiner Heimatregion und in Moritzburg 7500 Euro Spendengelder ein und war jetzt auch bei der Umsetzung des Projektes wieder vor Ort (wir berichteten), bereits zum dritten Mal. Nach seiner Rückkehr aus dem ostafrikanischen Land lässt er seinen Einsatz noch einmal Revue passieren:

„Die Schüleraugen strahlten vor Glück und Freude, als sie alle in der großen Küche Platz genommen hatten und vor ihren Spaghetti-Tellern saßen. Die Schulleiterin Agnes stand mit feuchten Augen vor dem gesammelten Essbesteck aus Deutschland. ,Es ist ein Wunder, was da geschehen ist’, meinte sie zu mir und richtete sich mit diesem Satz dankend und mit großer Freude an die vielen zahlreichen Hände aus Deutschland, die zum Gelingen des Projektes beigetragen haben.“

Die Küche strahlt nun von außen in einem hellen Blau und Weiß und von innen leuchtet die Küche orangfarben. Es ist genügend Platz, um zu kochen und gemeinsam zu essen. Es wurde auch noch eine große Spüle eingebaut und einige Lampen und Steckdosen angebracht. Bei dieser Gelegenheit will sich der Bornitzer auch bei seinem Mentor Walter Pietsch aus Leipzig vom Verein Malayka Haus und Freunde sowie bei Jelena aus Freiburg bedanken, die ihn beide in der Zeit vor Ort bei dem Küchenbau großartig unterstützt haben, ebenso bei seiner Familie und meiner Freundin zu Hause in Deutschland, die ihm immer wieder den Rücken für solche Aktionen frei halten.

„Die nächsten Gebäude warten bereits auf ihre Vollendung und in den kommenden Jahren wollen wir der Schule helfen, wieder auf gesunde Beine zu kommen. Denn durch den Umzug vor drei Jahren in Entebbe von einer einflussreichen Gegen zu einem verlassenen Ort sind viele Kinder und damit viele Einnahmen weggebrochen. Noch ist die Schule nicht in ihrem neuen Umfeld komplett angekommen. Aber mit der Küche und der Außengestaltung wird ihr Ruf dafür sorgen, dass wieder mehr und mehr Kinder sowie gute Lehrer in die Schule kommen werden“, so Bernecker.

Ein Video auf: www.lvz.de/Region/Oschatz

Von Rico Bernecker