Oschatz

Am Samstagabend brannte im Bereich des Katzenwäldchens am Gadegastweg in Oschatz ein Feld. Das Feuer griff auf den angrenzenden Bahndamm über, wodurch die Bahnstrecke an dieser Stelle kurzzeitig gesperrt werden musste, teilte die Polizei in Leipzig am Montag mit.

Der Bahndamm brannte auf einer Strecke von etwa 700 Metern, während auf dem Feld eine Fläche von circa 20 Hektar verbrannte. Zum Löschen des Feuers waren die Feuerwehren aus insgesamt sechs Ortschaften mit 70 Kameraden vor Ort.

Während der Löscharbeiten wurde darüber hinaus ein Feuerwehrmann verletzt, als ein Wasserschlauch platzte. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Von LVZ