Brand an TV-Antenne nahe Mügeln

Niedergoseln. Und wieder hat es nahe Mügeln gebrannt. Nachdem es bereits am 28. Februar diesen Jahres auf der Straße Grenzholz zwischen Niedergoseln und Lüttnitz zu einem Feuer gekommen war – damals war illegal abgelagerter Müll in Flamen aufgegangen – mussten die Kameraden der Freiweilligen Feuerwehren Niedergoseln und Mügeln am Dienstagmittag erneut dorthin ausrücken.

In Flammen stand diesmal ein Lagerschuppen in unmittelbarer Nähe einer Fernsehantenne. Der Notruf war um 12.41 Uhr bei den Kameraden eingegangen, um 14.15 Uhr konnte der Einsatz für beendet erklärt werden. Der Schuppen, in dem laut Feuerwehrsprecher Felix Hönicke Eimer mit Farben und Teer eingelagert waren, brannte komplett nieder.

Am Dienstag war ein Schuppen an der Straße „Grenzholz“ bei Mügeln in Brand geraten. Quelle: Sven Bartsch

Nach aktuellem Kenntnisstand sei es jedoch nicht zu Schäden an der Sendeanlage gekommen, so Hönicke. Hinsichtlich des Fernsehempfangs in und um Mügeln sollte es deshalb also nicht zu Einschränkungen kommen. Zur Brandursache konnten die Kameraden keine Angaben machen. Derzeit wird noch ermittelt.

Von Christian Neffe