Rechau

Auf der Deponie des Abfallunternehmens Ato in Rechau hat in der Nacht zu Donnerstag ein großer Haufen Grünschnitt gebrannt. Mehrere Feuerwehren aus Mügeln, Oschatz, Riesa und den umliegenden Orten waren im Einsatz und löschten das Feuer. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Zur Galerie In der Nacht zu Donnerstag ist auf der Mülldeponie Rechau bei Oschatz ein Feuer ausgebrochen.

Keine Gefahr für Anwohner

Für Anwohner der umliegenden Ortschaften besteht durch die Rauchentwicklung keine Gefahr. Die Ortsdurchfahrt Rechau ist aktuell noch gesperrt. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Der Grünschnitt könnte sich aber durch die Trockenheit selbst entzündet haben.

Es ist schon der zweite Brand auf der Deponie in diesem Jahr. Bereits im Mai hatten dort ein Müllbunker gebrannt.

Von gap