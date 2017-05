Mügeln. Fast zwei Stunden hat es gedauert, den Flammen Einhalt zu gebieten. Gegen 0.30 Uhr brach in der Nacht zum Dienstag ein Feuer in der Franz-Mehring-Straße 12 in Mügeln aus. 16 Kameraden der Mügelner Wehr rückten mit drei Fahrzeugen an. Eine Stunde später trafen vier Kameraden der Feuerwehr Niedergoseln mit weiteren Atemschutzgeräten ein. „Da das Gebäude mit einer alten Holzbalkendecke ausgestattet war, dauerten die Löscharbeiten länger. Um das Gebäude nicht runterbrennen zu lassen, gingen einige Kameraden mit Atemschutzmasken hinein, um das Feuer von innen zu bekämpfen“, sagt der Einsatzleiter von Mügeln, Ingo Fischer. Es handelte sich bei dem Gebäude um den ehemaligen Sitz der Firma Feuerbach, ein Maschinen- und Blechbearbeitungswerk. Da jedoch an dem leerstehenden Gebäude keine Elektronik mehr vorhanden war, die zu einem solchen Brand führen könnte, sei eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt. ke

Von Kristin Engel