Oschatz

In der Zeit vom Freitag, dem 20. Juli, bis zum Freitag, dem 3. August, häuften sich in Oschatz-West Hecken-, Container- und Ödlandbrände. Deren Ursache ist bisher nicht bekannt. Die ermittelnden Beamten können derzeit nicht ausschließen, dass es sich dabei jeweils um Brandstiftungen handelt, teilt der Leiter des Oschatzer Polizeireviers, Jan Müller, jetzt der OAZ mit. Für die Einsatzkräfte der Ortswehr in Oschatz, die zuletzt unermüdlich bei zahlreichen Feldbränden im Einsatz waren, stellt diese Serie eine zusätzliche Belastung dar.

Brände seit 14 Tagen

Die Beamten des Oschatzer Polizeireviers bitten die Einwohner um Hilfe. Die Brände ereigneten sich allesamt jeweils im Gewerbegebiet Oschatz-West, stets im Bereich der Blomberger Straße sowie der Filderstädter Straße. Zuletzt kam auch ein Heckenbrand unweit eines Müllablageplatzes im Wohngebiet in der Dr.-Külz-Straße hinzu, erfuhr OAZ auf Nachfrage.

Häufung in Abendstunden

Auffällig bei allen Bränden, die zu dieser Serie gehören und die sich nur unweit des Oschatzer Feuerwehrdepots zugetragen haben, ist die Uhrzeit. Sie fallen jeweils in die späten Abend- und frühen Nachtstunden. Anhand der Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz, die im Internet einsehbar ist, lässt sich das lückenlos nachvollziehen. Am 20. Juli brannte ein um 23.15 Uhr, am 23. Juli eine Hecke (23.09 Uhr) und ein weiterer Container (23.28 Uhr). Am 30. Juli und 31. Juli folgten zwei Hecken- und Ödlandbrände (23.33 Uhr und 20.53 Uhr) sowie ein weiterer Heckenbrand am 31. Juli (22.19 Uhr). Im August brannten zuletzt erneut Hecken, so am 1. August um 20.49 Uhr und schließlich am 3. August um 20.34 Uhr.

Hinweise erbeten

Wer Hinweise zum vermehrten Brandgeschehen an den genannten Tagen machen kann, wird gebeten, sich auf dem Revier Oschatz, Theodor-Körner-Straße 2, zu melden. Erreichbar ist dies zudem unter der Telefonnummer 03435 6500.

Von Christian Kunze