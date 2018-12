Mügeln

In der Mügelner Hackstraße gab es wegen eines Brandes in den Abendstunden einen großen Volksauflauf. Über einhundert Schaulustige, darunter auch zahlreiche Kinder und Jugendliche verfolgte die Löscharbeiten an einem Carport.

Der stand gegen 19 Uhr lichterloh in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Etwa 60 Kameraden aus den Feuerwehren Mügeln, Niedergoseln und Oschatz waren an den Löscharbeiten beteiligt. Auch die Polizei war vor Ort und nahm die Ermittlungen auf. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um Brandstiftung handelt.

Feuerwehren aus Mügeln, Niedergoseln und Oschatz im Einsatz Quelle: Sven Bartsch

Der Schaden beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Im dem Carport verbrannte auch ein VW Golf. Außerdem wurde die Hausfassade geöffnet, um mögliche Glutnester unter der Verschalung zu löschen.

Von Hagen Rösner