Collm

Costa Rica schien sich zur großen Liebe der Collmer Weltenbummler Anita und Günter Schmidt entwickelt zu haben, fünf Winter verbrachten sie dort, gemeinsam mit „ihren“ Faultieren, Krokodilen und Affen. Aber als Schmidt im vergangenen Jahr erneut den Flug in die Karibik buchen wollte, motzte Anita. „Wie Frauen so sind, monatelang sagt sie nichts zu dem Thema – dann will sie mit einem Mal woanders hin…“

Über woanders wurde man sich aber sehr schnell einig, schließlich gibt es Brasilien. Und dort Genipabu, einen kleinen Ort im Nordosten des Landes. Was keinen überraschen dürfte – dort haben sie auch schon überwintert. Damals mit einem befreundeten Ehepaar, einem Sternekoch. „ Anita wusste also, was sie diesmal erwartete – sie musste selbst kochen.“

Aber nicht allzu oft. Stand der Sternekoch damals fast täglich in der Küche, ging es diesmal fast jeden zweiten Tag ins Restaurant. Damals war vor acht Jahren, gab es für einen Euro zwei Real. Derzeit vier, Brasilien ist zurzeit billig wie nie.

Kaum Touristen in Brasilien

Trotzdem trifft man kaum auf ausländische Touristen. Was nicht verwundert, Brasiliens Ruf ist nun mal nicht der beste. Und Natal, eine Großstadt keine 10 Kilometer von Schmidts Urlaubsort entfernt gilt laut Kriminalstatistik als die gefährlichste Stadt Brasiliens, belegt weltweit in dieser unrühmlichen Statistik Platz 4. Und dort machen Schmidts Urlaub?

„Da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Die unzähligen inländischen Touristen, die hier Urlaub machen, die sind auch nicht lebensmüde. Mit einer fetten Goldkette am Hals oder nachts in einsamen Straßen sollte man nicht rumlaufen.“, meint Günter Schmidt.

Weiße Sandstrände

Befragt danach, wo es nun schöner ist, in Costa Rica oder Brasilien, muss Anita lange überlegen. „In Cahuita wohnen wir im Dorf, kennen viele Leute, es ist in etwa so, als hätte man Collm in die Karibik verlagert, ein bisschen wie zu Hause. In Genipabu komme ich aus dem Haus, stehe am Meer, an einem kilometerlangen weißen Sandstrand – das ist Urlaub.“

Und dann vergleicht sie noch die Unterkünfte: „ Unser Haus in Costa Rica ist auch nicht schlecht, aber ehrlich gesagt etwas „karibisch“. Hier haben wir ein perfektes Haus mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern. Und sogar ein Zimmer für das Dienstmädchen. Leider kein Dienstmädchen…“

Rettungsaktion zu Wasser

Was macht man vier Monate, wenn man um sich nicht viel mehr hat als Sand und Meer? Wird das nicht langweilig? „Nicht, wenn man einen Pool vor dem Haus hat und der Strand so vielfältig ist wie in Genipabu, Man kann bei Ebbe auf Sandbänken im Riff liegen, in Naturpools am Strand, man kann sich in den großen Wellen vergnügen oder mit der Luftmatratze in einer Flussmündung treiben lassen. Langweilig ist eigentlich nur die Wassertemperatur – immer 28 Grad…“, ist Günter Schmidt begeistert und erzählt weiter, wie er sogar zum Lebensretter wurde. „Ich hörte eine Frau kreischen, dachte, wieder mal eine, mit der das Temperament durchgeht. Erst als ein Rettungsring geworfen wurde, wurde ich stutzig. Der Ring trieb in der starken Strömung ab, ich machte mich mit meiner Luftmatratze auf den Weg zu ihr, brachte die Frau an Land und war mir der Begeisterung von etwa 50 in der Nähe stehenden Brasilianern sicher. Warum keiner von ihnen der Frau geholfen hatte? Weil kaum jemand in Brasilien schwimmen kann…“

Lauftraining in der Hitze

Natürlich war Brasilien für den Collmer Marathonläufer auch so etwas wie Trainingslager. Wenn er sich allgemein nicht gerade durch Trainingsfleiß auszeichnet, ist er hier seit dem 1. Januar täglich gelaufen. „Läufer in Deutschland haben mich sicher um das schöne Wetter beneidet. Aber es war mitunter sehr hart, früh fünf Uhr hatten wir schon über 25 Grad. Mittags bin ich nur einmal gelaufen, weil der Wetterbericht viele Wolken versprochen hatte. Nicht versprochen war das Gewitter, das mich dann in den einsamen Dünen überraschte. Was danach kam war aber auch nicht besser, die Wolken zogen auf und die Sonne gab ihr bestes. Ihr allesbestes, denn es war der 5. März, da steht die Sonne in Natal im 90-Grad-Winkel zur Erde, also im Zenit.“ Anita Schmidt hat dazu auch eine Meinung: „So dämlich kann nur mein Mann sein…!“

Karneval und Frevomusik

Gab es eigentlich auch etwas, was ihnen in Brasilien nicht gefallen hat? Anita fällt da sofort der Karneval ein. „Nein, dieser Krach, den die Musik nennen, das ist nichts für mich. Und dann Haut an Haut mit fremden Leuten durch die Stadt ziehen – ich bin doch nicht verrückt…“ Ihr Mann scheint es zu sein, dem hat es riesige Freude gemacht, bei der hier typischen Frevomusik mit tausenden durch die Straßen zu ziehen. „Ich stehe auf Frevo – mag sein, weil ich unmusikalisch bin…“

Aber ein unschönes Erlebnis betraf beide kurz vor der Abreise. Das Thermometer zeigte in der Küche 20 Grad, so angenehm kühl war es dort sonst nie. Das Problem an der Sache: Die 20 Grad hatte Anita im Tiefkühlfach gemessen. „Erst einen Tag ohne Strom, kurz darauf nochmal 36 Stunden, da macht man sich schon Gedanken. Aber wenn erst einmal die Hunde und Katzen der Umgebung die Schnitzel, den Gulasch und die Hühnerbeine aus dem Tiefkühlfach gefressen haben, merkt man, dass man auch ohne Strom leben kann…“, sieht es Anita Schmidt gelassen.

Neue Reisepläne

Am Sonnabend sind Schmidts nach Collm zurückgekehrt. Und war die Umstellung schwer? „Nein, im Laufe der Jahre haben wir uns daran gewöhnt. Es ist, als hätte man einen Schalter umgelegt, mehr nicht“, meint Anita Schmidt. Und den Schalter werden sie in diesem Jahr noch mehrmals umlegen können. Im Juni geht es vier Wochen nach Russland, im November zum Überwintern nach Costa Rica, zu „ihren“ Faultieren, Krokodilen und Affen…

Von lvz