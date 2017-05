Musik verbindet Menschen, manchmal ganze Städte. So auch Oschatz und Filderstadt. Die Partnerkommunen pflegen seit über 25 Jahren Kontakte auf mehreren Ebenen. Jüngste Impulse gab es am Wochenende, als Filderstädter Musiker in Oschatz die Nachtmusik bereicherten, eine Kita und den Kirchturm besuchten.