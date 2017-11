Brückenbau in Altoschatz soll Anfang Dezember abgeschlossen sein

Altoschatz.. Durchhalten in Altoschatz: Der Brückenbau entlang der Kreisstraße sollte Ende Oktober beendet sein, verzögert sich aber erneut. Gründe seien die feuchtere Witterung, das härtere als in den Voruntersuchungen erkundete Gestein und das damit verbundene neue Bohrverfahren für die Brückenpfähle. Dieses Verfahren ist leiser, aber langsamer. „Es kommt im Zusammenhang mit dem Baugrund nicht zu nennenswerten Kostensteigerungen, da sich in Bereichen mit hoch anstehendem Fels die Einbindelängen der Pfähle verringern. Wir rechnen mit einer Fertigstellung Anfang Dezember“, sagte Peter Stracke von der Pressestelle des Landratsamtes Nordsachsen auf Nachfrage.

Von Christian Kunze