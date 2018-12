Oschatz

Der Oschatzer Heimatmaler Arthur Moritzhttp://www.lvz.de/Region/Oschatz/Bilder-des-Oschatzer-Malers-Arthur-Moritz-fuers-Stadt-und-Waagenmuseumz starb am 4. Januar 1959. Anlässlich des 60. Todestages erscheint ein Buch, welches sich mit seinem Leben und Schaffen auseinandersetzt. Darin sind auch seine Bilder zu sehen. Damit erfährt der Mann, nach dem bereits eine Straße im Oschatzer Norden benannt ist, eine zusätzliche Würdigung.

Am Donnerstag, den 10. Januar 2019, wird eine Ausstellung seiner Werke in der Oschatzer Stadthalle, dem Thomas-Müntzer-Haus, eröffnet, zugleich präsentierten der ortsansässige Heimatautor Dr. Manfred Schollmeyer und die Leiterin des Oschatzer Stadt- und Waagenmuseums, Dana Bach die neue Veröffentlichung „Auf den Spuren berühmter Oschatzer Persönlichkeiten - Arthur Moritz - Sächsischer Heimatmaler“.

Moritz wurde am 13. April 1893 in Oschatz geboren und erhielt später eine musikalische Ausbildung, eine Lehrerausbildung und studierte Kunst in Dresden. Beim Durchstreifen seiner Heimatstadt entdeckte er sein Zeichentalent und malte die ersten Aquarelle und Zeichnungen von Oschatz. Er war sein Leben lang mit seiner Geburtsstadt Oschatz verbunden. Im Jahr seines 60. Todestages ehrt der Oschatzer Geschichts- und Heimatverein im 11. Heft der Reihe „Oschatzer Geschichte(n)“ Arthur Moritz auf eine ganz besondere Weise.

Die Autoren Dr. Manfred Schollmeyer und Dana Bach zeichnen in der Biografie „Auf den Spuren berühmter Oschatzer Persönlichkeiten - Arthur Moritz - Sächsischer Heimatmaler“ seinen Lebensweg nach und würdigen sein künstlerisches Werk. Von seinen zahlreich überlieferten Werken wird eine Auswahl an Aquarellen und Zeichnungen beispielhaft für sein großes Themenrepertoire vorgestellt.

Gleichzeitig zeigt das Stadt- und Waagenmuseum in Oschatz im Thomas-Müntzer-Haus vom 11. Januar bis 1. Juli die Ausstellung „ Arthur Moritz – ein sächsischer Heimatmaler aus Oschatz“. Aus dem Fundus des Stadt- und Waagenmuseums wird eine Auswahl seines künstlerischen Schaffens zu sehen sein.

Ausstellungseröffnung und Buchvorstellung zur Biografie über Arthur Moritz am Donnerstag, den 10. Januar 2019, um 18.30 Uhr in der Oschatzer Stadthalle Thomas-Müntzer-Haus Am Altmarkt 17.

Von Christian Kunze