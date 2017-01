Liebschützberg . Zu Beginn des Jahres, in dem in Bornitz das neue Feuerwehrgerätehaus entstehen soll, sprach die OAZ mit Bürgermeister David Schmidt (parteilos) über Pläne für 2017.

Herr, Schmidt, wann wird in Bornitz Einweihung gefeiert?

Im Sommer. Derzeit ruhen die Bauarbeiten aufgrund der Witterung. Aber ich habe deshalb keine Bauchschmerzen. Nachdem wir zehn Jahre auf den Baubeginn gewartet haben, sind zwei Wochen Verzug zu verschmerzen.

Der Jahreswechsel brachte einige Änderungen im Feuerwehrwesen der Gemeinde. Welche sind das? Wie gravierend fallen die „Nebenwirkungen“ aus?

Formell existieren die Wehren Leisnitz und Liebschütz seit Jahresbeginn nicht mehr. Nachdem die Sahlassaner Wehr bereit Mitte vergangenen Jahres den Dienst quittierte, hat die Gemeinde nun planmäßig sechs Wehren. Diese müssen und wollen wir – auch im Interesse der Sicherheit der aktiven Kameraden – mit Technik und Ausrüstung auf dem Stand der Zeit anbieten. Mir ist bewusst, dass die Wehren in den Ortsteilen eine Rolle spielen, die über den Brandschutz hinausgeht. Wenn das dort, wo es keine aktive Wehr mehr gibt, durch ehrenamtliches Engagement fortgeführt wird, bin ich gern bereit, solche neuen Strukturen zu unterstützen.

Das Bornitzer Gerätehaus ist mit rund einer halben Millionen Euro ein dicker Brocken. Bleibt da 2017 noch Geld für weitere Investitionen übrig?

Die Kommune nimmt in diesem Jahr die im Programm „Brücken in die Zukunft“ verankerten Maßnahmen in Angriff. Daneben sind die Mittel für den Bau der Löschwasserzisterne in Ganzig und für den Straßenbau in Borna, in der Straße des 15. Oktober, mit Beschluss des Gemeinderates von 2016 nach 2017 übetragen worden.

Staatsstraßen liegen nicht in der Planungshoheit der Gemeinde. Was kann die Kommune tun, damit die S 31 in Borna und die Ortsdurchfahrt der S 28 in Bornitz funktionierende Verkehrsachsen werden?

Wenig. Vor allem in der Phase, in der noch geplant wird. Diese Schritte sind von außen kaum sichtbar und Details kaum zu vermitteln. Ich weiß, dass diese Probleme den Bürgern unter den Nägeln brennen, habe aber auch gelernt, dass Staatsstraßen sehr komplexe Vorhaben sind. Als Kommune können wir uns darauf vorbereiten, die Finanzierung der Teile abzusichern, für die wir dann zuständig sind – wie Fußwege und Straßenbeleuchtung. Da sind wir auf einem guten Weg.

Noch einmal zu Investitionen: Die Gemeinde hat 17 Ortsteile, viele von ihnen mit Sportanlagen und/oder Dorfgemeinschaftshäusern. Was kann die Gemeinde dafür tun, dass diese Treffpunkte funktionieren und wo ist Eigeninitiative gefragt?

Eigeninitiative ist immer willkommen. Die Gemeinde sehe ich bei der Erhaltung der Gebäudesubstanz in der Pflicht, so wie 2016 bei der Trockenlegung des Mauerwerkes am Dorfgemeinschaftshaus Leckwitz. Bei Malerarbeiten oder Neugestaltungen sind dann eher die Nutzer gefragt. Ich habe ein offenes Ohr für diese Anliegen, aber aus dem Haushalt unserer Gemeinde lassen sich nicht alle Wünsche erfüllen.

Der Liebschützberg ziert das neue Logo der Gemeinde und ist zweifellos der markanteste Punkt in der Gemeinde. Wird er auch wieder Veranstaltungsort und Treffpunkt sein?

Eine Wetterschutzhütte und ein Wegweiser für den Pilgerweg sind erste konkrete Projekte, welche die Interessengemeinschaft Liebschützberg umsetzen möchte. Zu den Eigeninitiativen auf dem Berg gehören außerdem die Mühlenführungen von Horst Hanke und die für Pfingsten geplante Kaffeetafel. Mit Sicherheit soll es nicht so werden, dass auf dem Berg ein Event das nächste jagt. Es kommt aus meiner Sicht darauf an, die Balance zwischen dem Liebschützberg als Ort der Ruhe und als attraktives Ziel für Ausflüge und Spaziergänge zu wahren.

Der Pilgerweg, der über den Liebschützberg führt und die geplante neue Trasse der Mulde-Elbe-Radroute bringen oder werden Touristen in die Region bringen. Welche Anstrengungen muss die Kommune noch im Hinblick auf touristische Infrastruktur unternehmen?

Neben dem erwähnten Pilgerweg, wäre der Radweg das erste Stück touristischer Infrastruktur in unserer Gemeinde. Die Mulde-Elbe-Radroute bindet uns dann an die Radwege an beiden Flüssen und – über die Mulde – auch an das Leipziger Neuseenland an. Ich weiß, dass diese Investition von manchen kritisch diskutiert wird. Wie diese Infrastruktur einmal genutzt wird, die wir mit geringem eigenen Aufwand erhalten, muss sich zeigen. Aber ein Minus für die bestehenden Gasthöfe und Händler bedeutet sie garantiert nicht.

Emotional wurde im Vorfeld über die Unterbringung von Flüchtlingen in Wellerswalde diskutiert. Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Zusammenleben entwickelt?

Aus meiner Sicht sind wir da von den Emotionen zum Alltag übergegangen. Aktuell leben sieben Flüchtlinge in der Gemeinde. Sie sind komplett unauffällig. Schon kurz nach deren Ankunft sind die Fußballer des SV Borna auf sie zugegangen und haben mit hohem Aufwand zwei von ihnen in den Trainings- und Spielbetrieb integriert. Ob Vereinsaktivitäten ausreichen werden, um Menschen hier dauerhaft zu verankern, weiß ich nicht – würde es mir aber wünschen.

Welche Chancen sehen Sie, die Gemeinde kurzfristig bei der ärztlichen Versorgung und als attraktiven Wohnort für die älteren Bürger besser aufzustellen?

Kurzfristig sehe ich keine Lösung. Mittelfristig ist es vielleicht zu schaffen, Partner zu finden, die hier tageweise eine Sprechstunde anbieten. Mein Traum wäre, dass ein Zentrum entsteht, in dem ärztliche und Pflegeleistungen gebündelt würden. Ich weiß aber auch, dass Investoren da hohe Ansprüche stellen. Ich habe zu diesem Thema schon einige Gespräche geführt und bin nach wie vor optimistisch.

Von Axel Kaminski