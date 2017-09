Bundestagswahl: CDU holt bei Jugendlichen in Oschatz die meisten Stimme

Oschatz. Über 400 Jungen und Mädchen der Collm-Region beteiligten sich an der diesjährigen U18-Wahl für noch nicht Volljährige. Die Wahlurnen standen am Donnerstag für reichlich vier Stunden in der Oberschule Robert Härtwig und dem Thomas-Mann-Gymnasium (TMG).

Organisiert und ausgewertet wurde die als Stimmungstest für die tatsächliche Bundestagswahl geltende Abstimmung vom soziokulturellen Zentrum E-Werk und den jeweiligen Schulen. Im Vergleich zur letzten U18-Wahl sei die Beteiligung am Gymnasium ein wenig gesunken, hat Jugendsozialarbeiterin Anja Kohlbach herausgefunden. In absoluten Zahlen sieht das so aus: Während am TMG während der Pausen 134 Jugendliche ihre Stimme abgaben, taten dies im gleichen Zeitraum an der Oberschule 280. Hier war der Andrang an der Wahlurne so groß, dass Schulleiterin Kerstin Wasiak den Lehrern die Möglichkeit gab, zu entscheiden, ob interessierte Schüler den Unterricht zum Urnengang kurz verlassen dürfen.

Reges Interesse der Oberschüler

Anja Kohlbach führt das rege Interesse der Oberschüler auf die Teilnahme am kürzlich veranstalteten Wahlforum zurück (wir berichteten). Am TMG sind Wahlen Bestandteil des Lehrplans im Fach GRW (Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft) in Klasse 9. „Zudem besuchte unser neuer Schülersprecher Theo Zeibig eine spezielle Schulung zu diesem Thema, um die Inhalte an Klassen weiterzugeben. Das gelang sehr gut“, schätzt Fachlehrerin Irmgard Heller ein.

Die Schüler Tim Kretzschmar (16) aus Gröppendorf und Adrian Dietrich (15) aus Thalheim beteiligten sich an der Wahl. Eine reale Absenkung des Wahlalters auf 16 fänden aber beide nicht gut, „weil die Meinungsbildung da noch nicht voll ausgeprägt ist“ und „viele noch keine ernst zu nehmende Wahl treffen“. Amanda Reynolds (16) aus Oschatz könnte sich dagegen vorstellen, nicht erst ab dem 18. Lebensjahr zu wählen. „Nicht jeder hat mit 16 schon die Reife dafür, das macht die Entscheidung sehr schwierig.“

Weitere Infos und Ergebnisse: www.u18.org

Von Christian Kunze