Bundestagswahl: Kandidaten dürfen ab Mitte August in der Region Oschatz plakatieren

In zwei Monaten wird der nächste Deutsche Bundestag gewählt. Das heißt, in drei, vier Wochen gibt es wieder überall mehr oder weniger bekannte Gesichter zu sehen, begleitet von einem Überangebot an Wahlkampfslogans. Wie viel von alledem die Straßenlaternen und Grünflächen verzieren wird, kann durchaus von den Kommunen reguliert werden.