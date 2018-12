Naundorf

Es ist zum verrückt werden – denkt so mancher ob des Stresses in der eigentlich besinnlichen Vorweihnachtszeit. Dass verrückt sein nichts schlechtes sein muss, zeigten die Naundorfer Werkschüler in ihrer diesjährigen Theaterinszenierung. Am Donnerstag konnten Jung und Alt den Akteuren dabei zu sehen, wie sie selbst ein wenig verrückt spielten – mit der Inszenierung von Lewis Carrolls „ Alice im Wunderland“.

In der Turnhalle staunten am Vormittag die Besucher aus den umliegenden Schulen und Kindereinrichtungen und am frühen Abend die übrige Öffentlichkeit vor allem über die wunderbar gestalteten bunten Kostüme und Kulissen des Stückes. Die farbenprächtigen, liebevoll gefertigten Kostüme entstanden unter der Leitung der neu hinzugekommenen Schneiderin Christine Tappendorf.

Sie sorgte, gemeinsam mit den beteiligten Schülerinnen und Schülern dafür, dass das weiße Kaninchen, dem Alice durch seinen Bau ins Wunderland folgt, sich mehr als einmal an den gut einen halben Meter langen Ohren zieht, die Raupe sich in einen Schmetterling mit leuchtenden Flügeln verwandelt oder Alice mit einem himmelblauen Reifrock wirklich nicht durch die viel zu kleinen Türen im Wunderland passt. Eine Torte auf Rädern mit vielen kleinen Törtchen als Zugabe und die überdimensionale Kopfbedeckung des Hutmachers runden das bunte Bild der exzentrischen Welt, die Lewis Carroll in seinem Buch erdacht hat, ab.

Während sich die Kinder vor allem an der musikalischen Untermalung und den bunten Kleidern erfreuen, gibt das Drehbuch den jugendlichen und erwachsenen Zuschauern zusätzlich die Gelegenheit zum Schmunzeln. Wortspielereien wie „Die Herzkönigin lässt vielen den Kopf abschlagen, hat aber selbst ihren Kopf nicht dabei“ oder „Der Hutmacher hat immer nur die Zeit tot geschlagen, bis sie wirklich starb – und stehen blieb“ wechseln mit herrlich absurden Gedichten oder Verballhornungen bekannter Gedicht- und Liedtexte wie etwa „Der Mond ist aufgegangen“. Im übertragenen wie wörtlichen Sinne in das richtige Licht gerückt wurde all das von den Verantwortlichen für die Technik. Die Crew für Beleuchtung und Ton, ebenfalls aus Schülern bestehend, musste übrigens kurz vor der Premiere noch einmal komplett ausgetauscht werden.

Werkschule Naundorf Alice im Wunderland Theater 2018 Quelle: Christian Kunze

Make up und Kostüme nehmen das ein oder andere Mal Anleihen an bekannten Verfilmungen des Alice-Stoffes. All das ist erlaubt, sagt die Döbelner Theaterpädagogin Jacqueline Ziegeler-Jentzsch, die zum wiederholten Male Regie führte – gemeinsam mit der ebenfalls seit vielen Jahren in der Inszenierung involvierten Schulleiterin Heike Bollmann. „Es war mir besonders wichtig, die Ideen der Schüler einfließen zu lassen und jedem die Möglichkeit zu geben, seine eigene Sicht auf die Vorlage beizusteuern“.

Von Christian Kunze