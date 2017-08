Bunte Schweine und farbenfrohe Bilderrahmen

Naundorf. Wenn Mädchen am Vormittag mit dem Föhn hantieren, dann scheint am Nachmittag eine Verabredung anzustehen. Aber erstens ging es gestern in der Ökostation Naundorf nicht um die Haare und zweitens haben dort auch Jungs heiße Luft erzeugt.

Diese war nötig, um die erste Farbschicht auf den am Montag angefertigten Gipsfiguren zu trocknen. Schließlich wollten die Ferienkinder auf die Schweine, Vögel, Geister oder Bilderrahmen nach der Grundierung noch Details auftragen. Bevor die auf Luftballon modellierten Tiere zum Beispiel Augen gemalt werden konnten, musste gefühlvoll mit dem Föhn gearbeitet werden. Zu den Lerneffekten in den Ferien gehörte zum Beispiel, dass zu viel heiße Luft auf einmal schaden kann, weil dadurch die Gipsschicht auf dem Ballon reißt. Ein Nebeneffekt dieser kreativen Arbeit war, dass an den Arbeitstischen in der Ökostation am Dienstag schon vormittags die tropischen Temperaturen herrschten, die draußen erst nach dem Mittag auftraten. Das konnte den Spaß an dieser anspruchsvollen Bastelarbeit kurz vor Ende der Sommerferien überhaupt nicht trüben. Mehr als ein Dutzend Kinder hatte sich dazu in der Ökostation eingefunden.

Von Axel Kaminski