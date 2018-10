Oschatz

Kino und mehr bietet das E-Werk in den Ferien. Den Anfang macht am 8. Oktober ab 9.30 Uhr der Film „Die Abenteuer des Huck Finn“, gefolgt von „Tigermilch“ am 9. Oktober ab 17 Uhr (ab 12 Jahren freigegeben). Weiter geht es am 11. Oktober ab 20 Uhr mit „Das Pubertier“ sowie „Der kleine Vampir“ am 15. Oktober ab 9.30 Uhr. Schließlich wird „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ am 16. Oktober ab 17 Uhr gezeigt. Zu allen Vorstellungen in der Kleinkunstbühne gibt es Popcorn und kalte Getränke, der Eintritt zu den Aufführungen in Kooperation mit dem Landesfilmdienst Sachsen kostet drei Euro.

Papier schöpfen

Das E-Werk und die FAW GmbH laden kunstinteressierte Kinder ab 12 Jahren ein. Anja Kohlbach und Larissa Melzig werden mit ihnen am 9., 10. und 11. Oktober aktiv. Am Dienstag wird von 10 bis 16 Uhr Papier geschöpft. Am Mittwoch und Donnerstag geht es zum Malen und Zeichnen ins Freie. Am ersten Tag stehen von 10 bis 16 Uhr Gebäude im Mittelpunkt, am darauffolgenden Landschaft. Kosten: jeweils drei Euro (inklusive Mittagessen). Kreative Kinder ab 6 Jahren können sich in Theaterangeboten ausprobieren. Los gehts am 9. Oktober mit Basteln von Puppentheater-Figuren von 13 bis 16 Uhr, gefolgt von einer Clowneriewerkstatt am 16. Oktober und einer Puppentheaterwerkstatt am 17. Oktober, beide von 10 bis 15 Uhr. Die Unkosten betragen drei Euro, bei den beiden letztgenannten ist ein Mittagessen enthalten.

Kreatives für Smartphone

Wie man sein Smartphone kreativ einsetzen kann und dabei noch etwas lernt, erfahren Kinder ab 10 Jahren am 17. Oktober. Dann findet von 10 bis 15 Uhr eine digitale Schnitzeljagd statt. Die Unkosten betragen drei Euro.

Verbindliche Anmeldung zu allen Angeboten unter der Telefonnummer 0174 712 40 27.

Von Christian Kunze