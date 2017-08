Buntes Treiben beim Altstadtfest in Mügeln

Mügeln. Vor dem Mügelner Museum am Schulplatz wartet Barbara Konrad an diesem späten Nachmittag auf das Eintreffen der historischen Postkutsche. Die bietet anlässlich des Mügelner Altstadtfestes Fahrten an. Dabei beobachtet die Leckwitzerin das mittelalterliche Treiben in der Gasse gegenüber, wo vor allem Kinder das mittelalterliche Schießen mit der Steinschleuder ausprobieren. „Ich muss die Organisatoren wirklich loben, das Fest wird von Jahr zu Jahr schöner und interessanter. Da könnten sich andere Städte etwas abschauen“, meint die ältere Dame, die seit Jahren zum Mügelner Altstadtfest kommt. Dann trifft die Kutsche ein, ruckzuck sind alle Plätze belegt und sie kann wieder starten.

Raritäten auf Trödelmarkt

Auf den Straßen der Innenstadt und auf dem Markt herrscht zu dieser Zeit buntes Treiben. Auf dem Altmarkt gibt es manche Rarität auf dem Trödelmarkt zu entdecken. Mit einem Stand vertreten sind hier auch Mügelns Heimatfreunde. Sie haben eine Auktion organisiert. Deren Erlös soll die Museumsarbeit unterstützen. Erstaunlich, was für Raritäten – beispielsweise eine besondere Mügelner Ofenkachel und eine Münze – hier zusammenkamen.

Oldtimer-Schau mit Trabant. Quelle: Bärbel Schumann

Ein mitreißendes Programm zeigten die Kita-Kinder aus Schweta an der mit Zuschauern gesäumten Bühne auf dem Marktplatz. An dieser Stelle hatte auch Bürgermeister Johannes Ecke mit mittelalterlichem Gefolge den Einwohnern und den Gästen gute Unterhaltung gewünscht und erklärt, warum das Fest diesmal etwas mittelalterliches Flair erhielt. „Wir liegen nicht nur am Lutherweg Sachsens. Das Jahr 1517 war auch für Mügeln bedeutend, deshalb wollen wir Ihnen das Mittelalter etwas näherbringen“, so Ecke.

Auch Fahrten mit der Postkutsche waren möglich. Quelle: Bärbel Schumann

Viele Vereine steuerten mit ihren Beiträgen etwas zum Programmmosaik des Festes bei. Die Spannbreite reichte dabei von der Kaffeetafel auf der Hauptstraße über Bastelangebote für Kinder bis Salutschießen. Für den Motorsportverein war die Teilnahme eine Premiere. Die Mitglieder organisierten eine Oldtimerausstellung. Ein Hingucker war hier am Sonnabend ein Originaldachzelt für den Trabi. Mit Ideenreichtum warteten viele Händler der Stadt auf, die nicht nur ihre Ladentüren öffneten, sondern auch Ungewöhnliches und Amüsantes boten.

Schausteller bei Prügelei verletzt

Bereits zum Auftakt am Freitagabend gab es auf dem Marktplatz eine House-Party. Die Regenschauer hielten die Mügelner und ihre Gäste nicht ab, zünftig in das Feierwochenende zu starten. Auf dem Anger luden die Fahrgeschäfte zum ersten Rundendreh ein.

Alles hätte hier in Harmonie weiterverlaufen können, doch dann fing eine Gruppe Jugendlicher eine Pöbelei mit einem anderen Jugendlichen an, die zu einer Schlägerei führte. Was war geschehen? Schausteller Robert Pönitz, der mit seiner Familie auf dem Anger mit Fahrgeschäften und anderen Angeboten für Amüsement sorgte, hatte den Zwischenfall bemerkt und wollte Schlimmeres verhindern. „Ich fand es unfair, dass mehrere gegen einen Einzelnen vorgehen wollten und griff ein“, so der couragierte Mügelner. Die Situation eskalierte und es entstand eine handfeste Prügelei, die sich später wieder auflöste, ohne dass zunächst die Polizei gerufen wurde. Robert Pönitz erlitt Schäden, am Morgen danach musste er in die Notaufnahme, wo unter anderem ein Bruch am Bein festgestellt wurde. Er erstattete bei der Polizei Anzeige. Seine Familie ließ sich von dem Vorfall nicht einschüchtern, spendierte gar am Sonntag für die 22 Teilnehmer des mittlerweile 5. Bobby-Car-Wettbewerbes zum Altstadtfest Freikarten fürs Karussell.

Von Bärbel Schumann