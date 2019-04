Delitzsch

Mehr Einwohner, eine niedrigere Arbeitslosenquote, aber auch steigende Mieten und volle Straßen: Zur Erfolgsgeschichte Leipzigs, die eng mit dem Landkreis Nordsachsen verwoben ist, gesellen sich aktuell einige Herausforderungen. Die Stadt-Land-Bindung müsse daher weiter gestärkt werden, sagt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Am Dienstagabend besuchte er den Lions Club in Delitzsch.

Jung : „Das werden Sie nirgendwo sonst finden“

„Wir wollen einmal über Mitteldeutschland reden“, leitete Nordsachsens Ex-Landrat Michael Czupalla ( CDU) die interne Gesprächsrunde ein. Zusammen mit Mathias Plath, Präsident des Delitzscher Lions Club hatte er sich dazu Leipzigs OBM eingeladen. Gekommen waren auch Mitglieder der Clubs Eilenburg-Bad Düben und Bitterfeld.

„ Leipzig war eine kaputte Stadt“, sagte Jung über den Zeitpunkt, als er im Jahr 1991 nach Leipzig kam. Nachdem er für einige Jahre als Leiter des Evangelischen Schulzentrums in Leipzig tätig war, wechselte er 1999 als Beigeordneter für Jugend, Schule und Sport in die Stadtverwaltung. Von 2001 bis 2003 war er zugleich Olympiabeauftragter der Stadt Leipzig, 2006 WM-Beauftragter. Im selben Jahr kandidierte er für das Amt des Oberbürgermeisters, das er seither innehat.

In seiner beinah 13-jährigen Amtszeit sei die Arbeitlosenquote von 22 Prozent auf heute etwas über fünf Prozent gesunken, die Einwohnerzahl sei in den vergangenen zehn Jahren um 100 000 Menschen gestiegen. „Das werden Sie nirgendwo sonst finden“, sagte Jung. Und es habe nur im Zusammenspiel aus Stadt, Landkreisen und Freistaat Sachsen funktionieren können.

Eine Stadt innerhalb des Autobahnrings

„Ich habe nicht nur die Stadt, sondern immer die Bezüge zur Region gesehen“, erklärte Leipzigs OBM. „Wir“, sagte Jung und schaute dabei Czupalla an, „hatten keine andere Chance, als die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie Ansiedlungen ermöglichen.“ Gelungen sei dies vor allem mit dem Bau der Neuen Messe sowie dem Ausbau und der damit verbundenen Niederlassung von DHL am Flughafen. Es sei richtig gewesen, den Leipziger Norden in Angrenzung an den Landkreis Nordsachsen als Industriestandort zu denken. Ohne diese beiden Bereiche wäre vieles andere nicht möglich gewesen, ergänzte Czupalla.

Um die Entwicklung der zurückliegenden Jahre auch weiterhin zu ermöglichen, seien engere Abstimmungen zwischen Leipzig und den umliegenden Landkreisen erforderlich – zu allererst in der Organisation des Verkehrs. Beispielsweise habe es zu Beginn der Arbeiten am City-Tunnel viele Gegenstimmen gegeben, sagte Jung, heute ermögliche er vielen, außerhalb zu arbeiten und abends wieder bei ihrer Familie in den ländlichen Regionen zu sein.

Es sei daher nicht schlimm, „wenn Leute nach Bad Düben oder Delitzsch ziehen“, sagte Jung. Genauso gebe es auch überhaupt keinen Grund, der dagegen spricht, dass ein Unternehmen nicht in Leipzig baue, so der OBM in Anspielung auf das neue Porsche-Presswerk in Halle. „Hilft uns genauso.“

Zum Thema Eingemeindung sagte Jung, dass seiner Ansicht nach alles innerhalb des Autobahnrings – das wäre im Kreis Nordsachsen beispielsweise die Stadt Schkeuditz – zu Leipzig gehören müsste. Darum gehe es jedoch nicht vordergründig, sondern vielmehr darum, Stadt und Landkreise so zu verbinden, dass die Region zu schnellen Entscheidungen fähig ist.

Von Mathias Schönknecht