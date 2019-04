Schöna

Den meisten Fahrgästen, die 6.55 Uhr in Schöna in den Bus nach Cavertitz steigen, wird das nicht schwer fallen. Für wen dieser kleine Schritt jedoch eine große Anstrengung darstellt oder wer dabei auf Hilfe angewiesen ist, wird den Unterschied nach dem in der vorigen Woche abgeschlossenen Umbau deutlich spüren. Die Haltestelle in Schöna ist jetzt barrierefrei.

Kein Höhenunterschied mehr

Das bedeutet, dass Menschen, die auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, vom Fußweg in einen Niederflurbus gelangen können, ohne einen Höhenunterschied überwinden zu müssen. Junge Familien, die mit Kinderwagen unterwegs sind, dürften solche Umbauten ebenfalls zu schätzen wissen. Der Landkreis Nordsachsen fördert solche Projekte seit zwei Jahren zu 90 Prozent. Haltestellen, die von Plus-Bus-Linien bedient werden, erhalten nach der Richtlinie des Kreises für die Schaffung der Barrierefreiheit 100 Prozent Zuschuss. Wie Jakob Schwan von der OVH erläuterte, sind inzwischen 88 der 367 Haltestellen im Altkreis Oschatz barrierefrei, haben also einen 16 bis 18 Zentimeter hohen Bord.

Schirmenitz und Außig bereits barrierefrei umgebaut

Die Gemeinde Cavertitz hat bisher die Haltestellen in Schirmenitz und Außig barrierefrei umgebaut. Im Zuge des Umbaus in Schöna ließ sie auch das Wartehäuschen in Stand setzen. Dabei wurde der Putz teilweise erneuert. Alle Wände bekamen einen frischen Anstrich. Die Dachentwässerung wurde neu installiert. Das Regenwasser auf dem Fußweg wird nun in einer Rinne gesammelt und auf die Grünfläche hinter dem Wartehäuschen abgeleitet.

Von Axel Kaminski