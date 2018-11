Oschatz

Wie ist es um die stationäre Gesundheitsversorgung und den Rettungsdienst in der Collm-Region bestellt? Dieser Frage wurde am vergangenen Freitag bei einem öffentlich Gesundheitsforum der CDU im Oschatzer Müntzerhaus nachgegangen. Als Gäste waren der ärztliche Leiter der Collm-Klinik, Dr. Mario Günther und die amtierende Ordnungsdezernentin des Landkreises Nordsachsen Particia Groth eingeladen. „Die Kurzzeitpflege an der Collm-Klinik bleibt auf jeden Fall bestehen“, bestätigte der ärztliche Leiter auf Anfrage von Stadtverbandschef Hans-Günter Sirrenberg. Im Krankenhausbettenplan des Freistaates kann die Collm-Klinik zulegen. Rund 20 Betten bekommt Klinik zusätzlich. Ordnungsdezernentin Groth informierte zum Rettungswesen in der Region. Hier habe es eine Neuausschreibung gegeben. Allerdings sei das Verfahren noch nicht abgeschlossen.

Von Hagen Rösner