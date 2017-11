CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer zeigt sich kämpferisch in Eilenburg

Auf dem Sonderparteitag der CDU Nordsachsen in Eilenburg diskutierten die Christdemokraten das Positionspapiers „Sicheres und gutes Leben in Nordsachsen – Analyse und Ausblick im Nachgang der Bundestagswahl 2017“. Zudem ging es um die Themen „Breitbandausbau“ und „Polizei in Sachsen“ zu denen auch Beschlüsse gefasst wurden. Der Kreisvorsitzende Marian Wendt (MdB) moderierte den Sonderparteitag auf dem Michael Kretschmer, Generalsekretär und Kandidat für den Landesvorsitz zu Gast war deutlich Position bezog.