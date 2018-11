Jetzt steht fest, wer für die CDU in Nordsachsen bei der Landtagswahl 2019 ins Rennen geht. Die Christdemokraten haben am Freitagabend in Bad Düben die Kandidaten gekürt. Sechs Bewerber traten auf der Nominierungsveranstaltung im Heide Spa an, darunter auch zwei prominente Gesichter.