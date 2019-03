Cavertitz

Auf bekannte Gesichter und eine erweiterte Mannschaft setzt die CDU in Cavertitz bei der Wahl zum Gemeinderat am 26. Mai. Insgesamt gehen die Christdemokraten mit neun Bewerbern in den Wahlkampf und haben damit zwei Kandidaten mehr als noch 2014 auf ihrer Liste.

Spitzenkandidat ist Florian Stehl

Angeführt wird diese vom Vorsitzenden des Ortsverbandes Florian Stehl aus Cavertitz. Ihm folgen Kenneth Schmidt aus Schöna auf Listenplatz zwei, der Sörnewitzer Volker Döring (Platz drei), Mathias Gründel aus Bucha (Platz vier), Michael Krauspe aus Lampertswalde (platz fünf) sowie Mathias Miene (Platz sechs), ebenfalls aus Lampertswalde, und Anja Schmiele aus Olganitz auf dem Listenplatz sieben. Diese dürften allesamt für die Wahlberechtigten in der Gemeinde längst keine Unbekannten mehr sein, denn sie gehören bereits dem Gemeinderat an und bringen folgreich reichlich kommunalpolitische Erfahrung mit. Dabei war Mathias Miene zur zurückliegenden Kommunalwahl noch für die FDP in den Rat eingezogen und zwar als einziger von drei Bewerbern, jetzt hat die Union den parteilosen Gemeinderat für eine Nominierung auf ihrer Liste gewinnen können.

Frauenanteil erhöht

Neu folgen auf dem Listenplatz acht Conny Thieme aus Sörnewitz und auf Platz neun Monika Wiedermann aus Lampertswalde – damit konnte die Union den Frauenanteil unter den Bewerbern im Vergleich zu 2014 erhöhen: Damals waren mit Anja Schmiele und Ramona Grundmann zwei Bewerberinnen dabei, jetzt sind es drei Frauen unter den Kandidaten. Ramona Grundmann, die bisher wiederholt den Sprung in den Gemeinderat geschafft hat und auch aktuell dort mitarbeitet, wird nicht wieder antreten.

Ziel ist stärkste Kraft im Gemeinderat

„Wir haben als CDU eine gut durchmischte Liste aufgestellt“, findet Florian Stehl, Vorsitzender der Union in Cavertitz, und kündigt an: „Mit dieser möchten wir wieder stärkste Kraft im Gemeinderat werden. Ich freue mich über die vielen engagierten Kandidaten auf unserer Liste, die sich für die Gemeinde Cavertitz einsetzen möchten.“

Vor fünf Jahren 43,5 Prozent für CDU

Die Wahl 2014 war für den Ortsverband eine Erfolgsgeschichte: Damals konnten die Bewerber der CDU so viele Stimmen holen, dass alle sieben Kandidaten tatsächlich auch in den Gemeinderat kamen. Mit 43,5 Prozent der Stimmen wurden die Vertreter der Christdemokraten mit Abstand stärkste Kraft vor der SPD, dem Verein zur ökologischen Gewässerbewirtschaftung (VÖG) Treptitz und der FDP.

Von Jana Brechlin