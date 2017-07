Seit 2014 gibt es in Mügeln das Café Göttlich. Das in der ehemaligen Pfarrerwohnung in Altmügeln vom Förderverein Mügelner Kirchen ins Leben gerufene Projekt, wird sowohl von Christen als auch Nichtchristen regelmäßig besucht. Jetzt war Marek Schurig Gast, der den Besuchern Wissenswertes zum Schloss Leuben vermittelte.