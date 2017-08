Calbitz feiert 725 Jahre auf der Festmeile am Lämmchen

Calbitz. Einen Geburtstag einfach so verstreichen lassen? „Das kommt gar nicht in Frage“, meint Elfrun Abert bestimmt. Recht hat die Vorsitzende des Heimatvereins Calbitz, denn schließlich geht es nicht um irgendeinen Geburtstag, sondern um das Ortsjubiläum: 725 Jahre Calbitz soll am ersten Septemberwochenende gefeiert werden. Seit November vergangenen Jahres haben die Vereinsmitglieder das Fest im Blick, feilen am Programm und suchen nach Mitstreitern. „Wir haben uns vor den Karren gespannt“, bringt es Vorstandsmitglied Olaf Weber auf den Punkt. Darüber hinaus gebe es weitere Helfer, Sponsoren und Mitwirkende, die am 2. und 3. September für Unterhaltung sorgen werden. „Wir feiern nicht nur das Ortsjubiläum, sondern auch zehn Jahre ,Lämmchen’“, erinnert Elfrun Abert an die Eröffnung des Domizils.

Das „Lämmchen“ ist Dreh- und Angelpunkt

Das „Lämmchen“ ist dann auch Dreh- und Angelpunkt des Wochenendes: Um das einstige Gasthaus gibt es am 2. September Angebote für Kinder, Schauvorführungen, Schausteller und Zauberei. Außerdem findet zwischen „Lämmchen“ und Grundschule von 10 bis 17 Uhr ein Bauernmarkt mit Direktvermarktern statt, laden die Nachbarn von der Freiwilligen Feuerwehr Malkwitz zum Tag der offenen Tür ein und bietet Petra Sachse vom gleichnamigen Reitstall ab 13.30 Uhr Voltigieren an. Bereits um 13 Uhr wird zu einem Ausflug eingeladen: „Dann findet eine Rundfahrt durch den Ort zur Sandmühle Röhrborn statt, die dann besichtigt werden kann“, kündigt Elfrun Abert an. Gefeiert wird abends weiter beim Tanz. Der Sonntag, 3. September, beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche, bevor am „Lämmchen“ mit einem Konzert der Kemmlitzer Blasmusikanten (ab 10.30 Uhr), Taubenschau und Zaubervorführungen (ab 13 Uhr) und dem anschließenden Programm der Calbitzer Grundschüler wird weiter gefeiert. Höhepunkt am Nachmittag soll die Gesangsshow von Ramona Schneider sein. Außerdem sorgen Oldtimer, Holzskulpturen oder Schauschmieden für Abwechslung. „Im Lämmchen zeigen wir das ganze Wochenende eine Ausstellung mit Fotos, Berichten und Schaubildern zur Dorfgeschichte“, blickt Ursula Wolf voraus.

„Wir freuen uns, wenn die Einwohner mitziehen und ihre Häuser und Vorgärten schmücken“, wirbt Elfrun Albert, „dann gibt der ganze Ort ein schönes Bild.“



Von Jana Brechlin