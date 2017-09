Calbitz feiert 725-jähriges Bestehen mit Taubenschau und Tanzabend

Calbitz. Elfrun Abert schaut am Rand des bis auf den letzten Platz gefüllten Festzeltes stehend dem Programm der Mädchen und Jungen aus der Grundschule des Ortes zu. Die Vorsitzende des Calbitzer Heimatvereines, der mit der Freiweilligen Feuerwehr des Ortes die 725-Jahrfeier mit Unterstützern organisiert hat, freut sich, dass die Grundschüler das Programm zum Dorfjubiläum bereichern. „Im vergangenen Jahr begannen wir mit den Vorbereitungen. Wir sind als Verein froh, dass viele Calbitzer mit speziellen Beiträgen das Fest bereichern“, berichtet sie. So konnte die heimatkundliche Ausstellung in den Räumen des Vereins mit neuen Leihgaben und Schenkungen erweitert werden. Neugierig schauten Festbesucher zum Beispiel nach den Fotoalben der legendären Calbitzer Tanzgruppe unter Leitung von Dally Schallschmidt. Mancher Gast konnte sich noch an einen ihrer Auftritte, viele in anderen Teilen der ehemaligen DDR, erinnern. Neugierig waren sie aber auch auf die ausgestellte Urkunde von der Ersterwähnung des Ortes.

Tanzabend im Festzelt

Am Sonnabend hatte die Freiwillige Feuerwehr zum Tag der offenen Tür eingeladen. Ein Bauernmarkt lud zum Kaufen ein. Abends einte Einwohner und Gäste, darunter viele ehemalige Einwohner, ein Tanzabend im Festzelt. Zuvor hatten viele die Einladung zu einer Kremserfahrt zur Wassermühle Röhrborn mit Führung durch die Heimatfreunde genutzt. Luftballonweitflug, Kinderschminken, Bastelstraße, Darbietungen von Zauberer Sylvio Fischer bis hin zu Darbietungen der Schüler der örtlichen Musikschule von Volker Binkenstein und dem Auftritt der Grundschüler reichte das bunte Programm am Sonntagnachmittag. Zu einem weiteren Höhepunkt wurde die Taubenschau des Calbitzers Sebastian Raca.

„Ich denke, es war ein schönes Jubiläum, von dem viele, auch nachfolgende Generationen, reden werden“, resümierte die Vorsitzende des Heimatvereins.

Von Bärbel Schumann