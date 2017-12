Calbitzer Bäckerei pflegt Tradition der Stollen-Hausbäckerei

Früher gehörte dieser Brauch zur Vorweihnachtszeit wie heute die Jagd nach Geschenken: Viele Familien in der Region Oschatz brachten die Zutaten für ihre Stollen zum Bäcker vor Ort und ließen hier ihr ganz persönliches Backwerk in den Ofen schieben. In der Calbitzer Bäckerei Richter hat sich diese Tradition bis heute gehalten.