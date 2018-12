Calbitz

Grüne Weihnachten? Kein Problem für den Weihnachtsmann und seinen Besuch am Calbitzer „Lämmchen“. Am Domizil des Heimatvereines fährt er schon rund ein Jahrzehnt mit dem Feuerwehrauto vor. Wer von einem Einsatzfahrzeug auf Hektik und Zeitknappheit schließt, liegt allerdings falsch. Obwohl er sicherlich noch an vielen Orten viele Kindern besuchen muss, nahm er sich am Montag Vormittag für die Calbitzer Knirpse viel Zeit. Knapp 30 waren mit ihren Eltern oder Großeltern ans „Lämmchen“ gekommen, um ihn zu sehen, ein Gedicht oder ein Lied vorzutragen.

Wer das geschafft hatte oder wenigsten mal dem Weihnachtsmann die Hand geschüttelt und seinen Namen verraten hatte, bekam eines der Geschenke, die die „Weihnachtsengel“ vom Heimatverein vorbereitet hatten. So manches Bonbon oder Gummibärchen schaffte es nicht bis nach Hause, aber die gelben oder blauen Rennautos werden noch eine Weile an diesen Weihnachtstag erinnern. Neben Süßigkeiten gab es für die Kinder auch Mandarinen. Die Rute ließ der Weihnachtsmann auch in diesem Jahr stecken.

Bevor er wieder in das Feuerwehrauto stieg, stimmte der Weihnachtsmann noch „Oh Tannenbaum“ an und hoffte auf einen großen Chor aus Kindern, Eltern und Großeltern.

Von Axel Kaminski