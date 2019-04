Oschatz/Calbitz

Kleine Wasserbewohner mit unglaublichem Potenzial: In Fachkreisen heißen sie Axolotl, die Wasserdrachen, die Sandra Mende in Calbitz züchtet (wir berichteten). Nach der Veröffentlichung habe sie einige Rückmeldungen von interessierten Lesern bekommen, sagte sie gegenüber der OAZ.

Die kleinen Wasserbewohner sind vor allem für die Wissenschaft interessant, konkret für die Vererbungslehre. In den Genen der Tiere steckt ein kleines Wunder: Sie können ganze Körperteile ersetzen, wenn sie eines verlieren.

Der Oschatzer Professor Benno Kiebs (99), ehemaliger Lehrer an der Erweiterten Oberschule Oschatz, hat an die Forschung mit Axolotl in seiner Zeit als Verantwortlicher für Kultur und Volksbildung in Jena Anfang der 60er Jahre ganz besondere Erinnerungen.

Ideologisch relevante Vererbungstheorie

„Es ging um die ideologisch relevante Vererbungstheorie“, so Kiebs. Die basierte auf Annahmen des Zoologen Ernst Haeckel, nach dem in Jena ein Lehrstuhl benannt und eingerichtet wurde. Haeckel sei als Mauerbrecher auf dem Gebiet der Biologie bezeichnet worden und habe spektakuläre Veröffentlichungen präsentiert, zum Beispiel zur „künstlichen Züchtung“ des Menschen in modernen Gesellschaften. Seine Ansicht war: „Politik ist angewandte Biologie.“

Schwanzlose Kälber gezeugt?

Einer der Wissenschaftler, der den Lehrstuhl innehatte, wollte beweisen, dass durch direkten Eingriff des Menschen schnell vererbbare Veränderungen bei Pflanzen und Tieren bewirkt werden. Oder anders gesagt: Züchterische Eingriffe könnten Erbanlagen verändern. Haeckel selbst habe dafür den Ansatz geliefert, „und zwar durch einen echten skandalösen wissenschaftlichen Lapsus“. Er habe von einem Stier in der Region Jena berichtet, dem durch ein schweres Scheunentor der Schwanz abgequetscht worden war. Von da an habe das Tier nur noch schwanzlose Kälber gezeugt.

Versuche mit Mäusen

Kiebs erzählt, dass Theodor Weismann, seinerzeit einer der bedeutendsten Evolutionstheologen, einen Negativversuch startete. „Er schnitt 22 Generationen lang Versuchsmäusen die Schwänze ab. Nicht eine Maus der tausendfachen Nachkommen erblickte schwanzlos das Licht der Welt. So bewies Weismann, dass die Grundlagen jeder Art unverändert weitergegeben werden. Neue Anlagen entstehen erst aus der Kombination der weiblichen und männlichen Neuanlagen im Begattungsprozess.“ An dieser Stelle könne der Mensch selektiv steuern, Veränderungen erzielen, die vererbt werden. Inzwischen weiß man: Die Information der Körperproteine kann nicht auf die DNA, den Erbträger, übertragen werden.

Stalinsche Vererbungslehre

Die Diskussion am Jenaer Haeckel-Lehrstuhl stieß auch in der damaligen Sowjetunion auf großes Interesse und bei Josef Stalin auf offene Ohren. Der Diktator setzte dabei auf den sogenannten Agrarwissenschaftler Trofim Lyssenko. Lyssenko erklärte zum Beispiel, dass es für ihn kein Problem sei, aus Weizen Roggen zu machen. Stalin hatte also seine eigene „Vererbungslehre“.

Mit Stalins Segen legte der Schriftsteller Ilja Ehrenburg einem jungen Bolschewiken in den Mund: „Wir ändern die Natur. Wir schaffen selbst wie der Herrgott. Wir werden den Menschen so ummodeln, dass er sich selbst nicht mehr erkennt.“ ( DER SPIEGEL 36/1961)

Tierversuche von Professor „Lurch“

Zur damaligen Zeit war Stalins Wort Gesetz – auch an der Uni Jena – bis zum Tod des russischen Diktators im März 1953. Die Versuche gingen aber auch danach in Jena weiter. Ein Professor Schneider, genannt „Lurch“, habe mit Tierversuchen das Eingreifen des Menschen in die Vererbungskette nachweisen wollen. Er wollte an den Schwänzen von Eidechsen Vererbungsmerkmale nachweisen. Aber seine Ergebnisse wurden von der Wissenschaft nicht akzeptiert. Grund: Die Zahl der Tiere war zu gering. „Später hat sich Schneider für besondere Versuche den mexikanischen Schwanzlurch Axolotl ausgesucht.“ Was das Tier alles kann, sei Schneider damals jedoch noch verschlossen geblieben.

Interessant für biologische Implantate

Benno Kiebs: „Heute wird diese Erbanlage wieder interessant, unter anderem für das Zentrum für Biomaterialentwicklung in Teltow bei Berlin. Ein Thema: künstliche Implantate durch biologische ersetzen.“ Die Genforschung folge auch hier der Spur des Axolotls.

„ Sandra Mende hat sich mit ihren Wasserdrachen einem interessantem Thema gewidmet. Schließlich geht Vererbung jeden Menschen etwas an. Deshalb haben Wissenschaftler auf diesem Gebiet eine große Verantwortung, denn: Wie werden die Erkenntnisse genutzt?“

Von Gabi Liebegall