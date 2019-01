Oschatz

Sie ist acht Jahre alt und weiß, was sie will: Caroline Barth lernt seit gerade einmal anderthalb Jahren Querflöte, und hat jetzt beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Leipzig einen Erfolg feiern können. Die Drittklässlerin aus Treptitz trat dort mit Ella Boch, die Klavier spielte, im Duo auf. Fünf Stücke präsentierten die Mädchen und erreichten damit 22 von 25 Punkten, was mit einem ersten Preis ausgezeichnet wurde.

Vorbereitet wurde Caroline von ihrer Lehrerin Anne-Kathrin Ludwig in der Oschatzer Außenstelle der Kreismusikschule „ Heinrich Schütz“. Sie stellte über ihre Kollegen Stephanie Dathe in Leipzig auch den Kontakt zu der erst siebenjährigen Klavierspielerin her. Zum gemeinsamem Üben machte sich die junge Flötistin dann immer mit ihren Eltern auf den Weg. „Zum Schluss hab ich schon morgens vor der Schule geübt und nachmittags noch einmal“, blickt Caroline Barth auf die Vorbereitung zurück. Das habe ihr Sicherheit für das Vorspiel gegeben. „Beim ersten Stück kam kurz Aufregung hoch, aber ich habe mich einfach auf das Spielen konzentriert und dann ging es wieder“, verrät Caroline. Um den Mädchen Auftrittpraxis zu verschaffen, organisierten ihre Lehrerinnen kurzerhand zwei kleine Konzerte vor dem Wettbewerb.

Caroline Barth aus Treptitz hat beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert den 1. Preis gewonnen. Vorbereitet wurde sie von ihrer Flötenlehrerin Anne-Kathrin Ludwig. Quelle: Jana Brechlin

„Das ist besser, weil die Kinder dann schon einmal ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, gemeinsam vor anderen zu musizieren“, erklärt Anne-Kathrin Ludwig. Caroline und ihre Partnerin seien die Allerjüngsten bei „Jugend musiziert“ gewesen und hätten sich toll präsentiert. „Das ist für Kinder in dem Alter wirklich eine Herausforderung: Sie müssen konzentriert bleiben und dann auch noch zwischen den Stücken wechseln können.“ Die Entwicklung ihrer jungen Flötenschülerin mache ihr viel Freude, versichert die Lehrerin.

Und warum musste es die Querflöte sein? „Das Instrument hat mir bei Konzerten immer schon gefallen, und in der Musikschule war dafür ein Platz frei“, so Caroline, die allerdings verrät, manchmal auch keine Lust zum Üben zu haben. „Dann spiele ich zur Entspannung ein bisschen Klavier. Das bringe ich mit selber bei“, erzählt sie.

Von Jana Brechlin