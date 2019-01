Casabra

In der Rubrik Sonstiges, in der es auch um von der Gemeinde nicht wahrgenommene Vorkaufsrechte geht, gab der Naundorfer Bürgermeister Michael Reinhardt (parteilos) im November die Gründung eines Angelvereines in Casabra bekannt. Er trüge den Namen „Am Sandbach“. Es sei aber wohl ausgeschlossen, dass in diesem Gewässer geangelt werde.

„Wir hatten mehrere Vorschläge mit Casabra im Namen diskutiert, entschieden uns aber für ein Gewässer“, erklärt Sebastian Miersch, Vorsitzender des Vereines. Er fließe nicht nur dicht an Casabra vorbei, sondern speise über die Döllnitz schließlich die Elbe, in der man angeln könne.

Formalitäten der Vereinsgründung sind erledigt

„Gegründet wurde der Verein bereits am 28. Januar 2018“, stellt Sebastian Miersch klar. Allerdings wollte man erst nach der Eintragung im Vereinsregister und der Klärung der Formalitäten beim Finanzamt an die Öffentlichkeit wenden. Das habe weit über ein halbes Jahr in Anspruch genommen.

„Zwischenzeitlich war das schon zum Haareausraufen. Diese Arbeit zog sich bis in die Hauptsaison, in der man eigentlich am Gewässer sitzen möchte, hin“, erzählt Heinz Schumann, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Genau wie Sebastian Miersch ist der 36-Jährige in punkto Angeln kein Neuling. Seit 2013 hat er einen Fischereischein. Nachdem sich die Alt-Angelverbände aus West- und Ostdeutschland geeinigt hatten und es auch einen einheitlichen sächsischen Dachverband gibt, können dessen Mitglieder in allen Gewässern des Landesverbandes Sächsischer Angler ihrem Hobby nachgehen. Dazu gibt es in der unmittelbaren Umgebung viele Möglichkeiten: vom Calbitzer Speicher über die Luppaer Kiesgruben und den Zöschaer Mühlteich bis hin zur Elbe.

Junger Verein macht Angebote für Kinder

So gesehen wäre es egal, ob jemand, der in Casabra wohnt, hier oder anderswo Mitglied eines Angelvereines ist. „Unsere Idee war es, einen jungen Verein zu gründen, der auch den heranwachsenden Kindern etwas bietet“, erläutert Heinz Schumann den Entschluss zur Gründung des Casabraner Vereines. In ihren bisherigen Vereinen seien er und Sebastian Miersch die Jungen gewesen, jetzt lägen sie gut im Durchschnitt.

Vereinsgewässer steht noch nicht fest

„Der Verein ist von sieben Leuten gegründet worden: Nach der Eintragung im Vereinsregister erwarten wir noch einige Zugänge“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Für das kommende Jahr, zu dessen Beginn am 9. Januar die Mitgliederversammlung ansteht, erwartet er die Klärung der Frage nach dem Vereinsgewässer. Dort sei man dann für Ordnung und Sauberkeit zuständig und für das Freihalten der Zugänge zu den Angelstellen.

Darüber, welches Gewässer das sein werde, befinde der Anglerverband Leipzig, dem der Verein angehöre. „Wir werden keinen eigenen Teich bauen und auch nicht den Sandbach anstauen. Es gibt genügend Gewässer, die wir pflegen können“, unterstreicht Sebastian Miersch. Bei dieser Pflege kommt die Bedeutung der regionalen Vereine ins Spiel. Natürlich könnte man mit bestandener Fischereiprüfung auch beim Leipziger Verband direkt seine Beitragsmarke kaufen oder Mitglied in einem Verein irgendwo werden. Dann müsse man aber eventuell weite Anfahrten zu den Pflicht-Arbeitseinsätzen in Kauf nehmen oder stattdessen Geld zahlen.

Präsenz im Netz

Über die Internetpräsenz des Anglerverbandes Leipzig ist der Angelverein „Am Sandbach“ im weltweiten Datennetz zu finden. „Diese Seite einrichten zu können, ist für uns eine große Hilfe“, betont Heinz Schumann. Das Wappen auf der Seite der Casabraner ist jedoch nur ein Muster. Darüber wolle man zum Beispiel auf der Mitgliederversammlung sprechen. „Leicht wird das nicht“, glaubt der stellvertretende Vereinsvorsitzende. Immerhin habe man etwa je zur Hälfte Friedfisch- und Raubfischangler im Verein. Da könne man sich wahrscheinlich nicht ohne Weiteres auf Karpfen oder Hecht im Logo verständigen. Gibt es dieses dann, will man mit einem Schaukasten im Ort Gesicht zeigen und über Neuigkeiten informieren.

Fand die Gründung des Vereines noch in der Garage von Sebastian Miersch statt – wo übrigens keine Angeltrophäen an den Wänden hängen – trifft man sich zur Mitgliederversammlung im Casabraner Sportlerheim. „Dank des guten Einvernehmens mit dem Dorfverein dürfen wir es als Vereinslokal nutzen“, erklärt der Vorsitzende.

Neben den Formalitäten, die man 2018 abarbeiten musste, können die Angler vom Sandbach inzwischen auch auf einen Vereinsabend zurückblicken. Diese Werbeveranstaltung habe bei der Akquisition von Sponsorengeldern kräftig geholfen, war aber dennoch gemütlich und deshalb nicht nur finanziell ein voller Erfolg.

Von Axel Kaminski