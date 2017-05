Casabra/Naundorf. Diese drei Schulanfänger hat die Grundschule „Schlossschule“ in Hof 2017 schon einmal sicher: Lotta, Leo und Luis Hoffmann aus dem Naundorfer Ortsteil Casabra werden dieses Jahr dort eingeschult. Die Drillinge von Sandra und Thomas Hoffmann sind nach wie vor eine kleine Sensation in der Naundorfer Kindertagesstätte, die sie seit kurz nach ihrer Geburt besuchen. Gab es Drillinge doch in der über 50 Jahre andauernden Geschichte des Hauses noch nie. Ehe das Trio jedoch in ein paar Wochen Abschied von der Einrichtung, dem Team und dem ein oder anderen Spielkameraden nehmen muss, lassen sie die Mitarbeiterinnen noch einmal richtig hochleben. Denn am 4. Mai feiert das Trio seinen 6. Geburtstag. Fit für die Schule sind sie allemal, wie die Erzieherinnen in Naundorf bestätigen können. „Im Morgenkreis wissen sie immer, welcher Wochentag ist, können das Datum schon vollständig und fehlerfrei benennen und sind auch sonst nicht auf den Mund gefallen“, sagt Mareen Kern. Kita-Leiterin Andrea Schwager freut sich, dass Lotta, Leo und Luis im Alltag immer helfen, wo sie können. „Sei es im Umgang mit jüngeren Kindern oder beim Aufräumen nach einem langen Tag in der Kita – das Trio ist immer zur Stelle“, lobt sie.



Von Christian Kunze