Cavertitz

Recht übersichtlich und zügig konnte diese Woche der Tagesordnungspunkt fünf auf der Cavertitzer Gemeinderatssitzung abgehandelt werden. Dabei ging es um die Beteiligungen der Gemeinde, und die beschränken sich auf den Wasserverband Döbeln-Oschatz und die KBE, die kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Envia.

In beiden Fällen gebe es im Geschäftsjahr 2017 keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren, informierte Kämmerin Ilona Kahle. Der Wasserverband besteht bereits seit 1992 und wurde von den Kommunen der damaligen Kreise Oschatz und Döbeln gegründet, um die Versorgung in der Region zu organisieren. Zum Wasserverband gebe es keine direkten Finanzbeziehungen: „Wir zahlen nichts und erhalten auch keine direkte Zahlung“, so die Kämmerin.

Anders bei der KBE, wo es eine jährliche Dividende gibt. Zur Beteiligungsgesellschaft am Stromversorger Envia M gehören rund 390 Kommunen aus dem gesamten Versorgungsgebiet, dazu zählen neben Städten und Gemeinden aus Sachsen auch Kommunen aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie alle halten als Gesellschafter Anteile und bekommen dafür jährlich eine Dividende ausgezahlt.

Der Cavertitzer Anteil am Stammkapital betrage 0,227 Prozent, das entspreche 121 503 Euro, erklärte Kämmerin Ilona Kahle. 2017 betrug die Dividende über 84 000 Euro, abzüglich Steuern erhielt Cavertitz letztlich 71 000 Euro.

Der Beteiligungsbericht musste nicht beschlossen werden, sondern wurde den Gemeinderäten lediglich vorgestellt. Im nächsten Schritt werden die Unterlagen öffentlich bekannt gemacht und dann an die Rechtsaufsichtsbehörde weitergeleitet.

Von Jana Brechlin