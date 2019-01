Cavertitz

Einen spürbaren Aufschwung wird dieses Jahr die Grundschule in Cavertitz erleben, denn erstmals seit langem werden so viele Kinder eingeschult, dass gleich zwei erste Klassen gebildet werden können. Doch auch in anderen Bereichen der Kommune soll Aufwind spürbar sein, welche genau das sind, darüber spricht Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) im Neujahrsinterview.

Ordner, Briefe, Papiere stapeln sich auf Ihrem Schreibtisch. Sieht aus, als wären Sie in ein arbeitsreiches Jahr gestartet?

Oh ja, es geht gleich richtig los. Wir werden 2019 erstmals einen Doppelhaushalt vorlegen. Das ist für uns ein absolutes Novum und verlangt allen viel ab, denn man muss alle, wirklich alle Bereiche in der Kommune schon bis 2020 im Blick haben und genau überlegen, was bis dahin zum Beispiel in den Kindereinrichtungen oder bei den Feuerwehren anliegt.

Als Bürgermeisterin haben Sie immer wieder betont, dass Ihnen der Breitbandausbau in der ländlichen Region besonders am Herzen liegt. Wie sieht es aktuell aus?

Der Ausbau, der gemeinsam mit dem Landkreis gestartet wurde, soll bis Ende 2020 überall umgesetzt sein. Es war bisher schon ein langer Prozess von der ersten Vertragsunterzeichnung bis zum Verschicken der Briefe, und zwischendurch wurden gleich noch neue Hausnummern vergeben. Der Aufwand ist immens, aber mein Ziel war es, wirklich alle zu erreichen, die im Ausbaugebiet leben, und das haben wir hoffentlich geschafft. Wenn es nun an den Ausbau geht, gehört es unter anderem zu unseren Aufgaben, die straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen für unsere Straßen zu erteilen, Leitungsauskünfte zu geben und erforderliche Schachtscheine zu erteilen. Das muss schnell gehen, dabei brauchen wir in der Verwaltung jede Hand.

Voriges Jahr sind bereits Abriss- und Vorbereitungsarbeiten für den Neubau des Sozialgebäudes der Feuerwehr in Cavertitz erfolgt. Wie geht es dort jetzt weiter?

Der Bauantrag ist eingereicht, jetzt geht es darum, dass die Finanzierung für den Bau gestemmt wird. Wir haben dafür Mittel aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ beantragt. Außerdem stehen uns die 70 000 Euro zur Verfügung, die als Pauschale zur Förderung des ländlichen Raumes ausgezahlt wurden. Dieser Zuschuss ist natürlich für alle gedacht, andererseits sind die Feuerwehren für die Allgemeinheit im Einsatz und darüber hinaus oft der Motor für das Gemeinschaftsleben im Ort.

Dieses Jahr werden Erstklässler in Cavertitz voraussichtlich in zwei Klassen eingeschult. Nach Jahren unter Beobachtungsstatus kommt das einer kleinen Sensation gleich.

Das stimmt, das ist wirklich spannend. Aktuell gehen wir von 27 Kindern aus, die ab August neu in die Grundschule kommen. Darunter sind auch Mädchen und Jungen mit Förderbedarf, so dass wir auf jeden Fall mit zwei Klassen planen. Wir stimmen uns mit der Schulleitung ab, wie wir das umsetzen werden. Jetzt müssen Räume freigelenkt und neu aufgeteilt werden, damit Platz für eine zusätzliche Klasse ist. Das ist eine Herausforderung, aber wir haben die Kapazitäten und werden es schaffen, allen Schulanfängern einen schönen Start zu ermöglichen.

Erhält die Gemeinde dafür finanzielle Unterstützung?

Nein, das müssen wir aus eigener Kraft bewerkstelligen – so wie seit Jahren alle Investitionen in die Grundschule. Immerhin haben wir 45 000 Euro aus dem Programm VwV Invest Schule für die Erneuerung der Fenster erhalten. Aktuell läuft gerade wieder die Schulnetzplanung und ich hoffe, dass dabei für uns der Beobachtungsstatus aufgehoben wird, dann könnten wir wieder Fördermittel beantragen. Dass wir überhaupt unter Beobachtung stehen, liegt daran, dass es vor Jahren tatsächlich nicht die geforderten 15 Kinder pro erster Klasse gegeben hat. Seit 2014 aber haben wir diese Zahl immer mindestens erreicht und brauchten keine Ausnahmegenehmigung – anders als es frühere Hochrechnungen vorhergesagt haben. Ich bin optimistisch, dass wir unter diesem Gesichtspunkt und dem neuen Sächsischen Schulgesetz mit der Grundschule endlich in ruhigere Fahrwasser kommen und auch wieder öffentliche Zuschüsse erhalten können.

Welche Infrastrukturmaßnahmen in der Kommune sind geplant?

Die Brücke in Lampertswalde muss erneuert werden. Die Planungsleistungen dafür sind bereits fortgeschritten, klappt es mit einer Förderung mit Mitteln für kommunalen Straßenbau, kann es dann auch an den Bau gehen. Unser Ziel ist, alles zu schaffen, was wir möglich machen können. Die Bevölkerung soll sehen, dass was passiert. Allerdings sind unsere Mittel beschränkt, manches dauert deshalb etwas länger.

Wie weit ist die Arbeit am Tourismuskonzept für die Qualitätswanderregion, die Cavertitz gemeinsam mit Dahlen und Belgern-Schildau voranbringen will?

Hier wollten wir schon deutlich weiter sein, standen aber vor dem Problem, dass die Planungsbüros so gut ausgelastet sind, dass es gedauert hat, bis damit begonnen werden konnte. Jetzt hoffe ich, dass das Konzept im Sommer vorliegt. Neben den drei Kommunen sind auch das Landratsamt Nordsachsen und das Leipziger Tourismusmarketing, dass das Sächsische Burgen- und Heideland vertritt, mit im Boot. Wir alle wollen noch ein ganzes Stück mehr für die Vermarktung der Region im Tourismus tun.

Cavertitz ist auch dabei, sich im Oschatzer Land mit anderen Kommunen der Region enger zu verbinden. Was bringt das der Gemeinde?

Diese Art von Zusammenschluss kann für kleinere Landgemeinden wie unsere ein Türöffner sein, um zum Beispiel Mittel aus der Städtebauförderung zu bekommen. Bisher blieben uns diese verwehrt, im Zusammenspiel mit den Städten und größeren Kommunen bieten sich neue Chancen. Im Februar ist die Vergabe für das Konzept geplant, danach muss geprüft werden, welche Wege sich uns eröffnen und was sinnvoll ist.

Welche Hoffnungen verbinden Sie mit der in diesem Jahr anstehenden Kommunalwahl?

Ich wünsche mir, dass sich möglichst viele Menschen beteiligen. Wir haben zwölf Ortsteile und es wäre toll, wenn sich das auch in der Zusammensetzung des Gemeinderates widerspiegelt. Dort brauchen wir Leute, die das Gemeinwohl im Blick haben. Bisher arbeiten wir sehr gut und vertrauensvoll zusammen, das sollte auch künftig unser Ziel sein. Es gibt auch mal Streitthemen, aber hier setze ich darauf, dass wir uns auf Augenhöhe und respektvoll begegnen. Wir betreiben keine Parteipolitik. Es geht immer um die Sache und um das Beste für die Gemeinde.

Zu guter Letzt: Was wünschen Sie sich 2019 für die Gemeinde?

Dass dort, wo nur wenige Einwohner in den Ortsteilen engagiert sind, noch mehr hinzu kommen, damit der Zusammenhalt in den Dörfern gestärkt wird. Ich wünsche mir, dass wir alle aufeinander achten und füreinander da sind, dass die Älteren nach den Jüngeren schauen und umgekehrt. Das ist wichtig für den ländlichen Raum und macht diesen lebens- und liebenswert.

Von Jana Brechlin