Schirmenitz

Der Alarm war eindeutig: Ein Flächenbrand bei Schirmenitz hat die Kameraden der Cavertitzer Wehren am Dienstagabend zum Einsatz gerufen. Anders als in den zurückliegenden Monaten, in denen die Helfer oft zu Wald- oder Feldbränden ausrücken mussten, handelte es sich diesmal jedoch um eine Übung. „Durch die lange Trockenheit waren wir dieses Jahr oft mit diesem Szenario konfrontiert“, sagte Gemeindewehrleiter Hans-Günther Hesse. Deshalb habe man sich bei der Beratung der Führungskräfte vorher auch für diese Variante entschieden. Insgesamt waren 63 Kameraden aus den freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde beteiligt.

Sicherung der permanenten Löscharbeiten

Es sei vor allem darum gegangen, permanent die Löscharbeiten zu sichern. „Wenn ein ausgebreiteter Feld- oder Waldbrand zu löschen ist, darf es zu keiner Lücke kommen. Deshalb müssen die Kameraden dann auch einen Tankbetrieb organisieren, das heißt, vorne werden die Fahrzeuge zwischendurch betankt, damit nicht erst eins ausscheren und zum Befüllen fortfahren muss“, beschreibt er.

Abgesehen davon habe man das Hauptaugenmerk auf einen reibungslosen Funkbetrieb gelegt und getestet, ob alle Kameraden im Einsatzfall mittlerweile den Umgang mit dem Digitalfunk verinnerlicht haben.

Wehrleiter ist zufrieden

Hier konnte der Gemeindewehrleiter ein positives Fazit ziehen: „Ich bin sehr zufrieden, alles hat geklappt. Jeder war auf seiner zugeteilten Frequenz unterwegs, dadurch konnten Abstimmungen zwischen der Einsatzleitung, den Zug- und Gruppenführern zügig durchgestellt werden“, beschreibt er. Der Funkbetrieb sei dadurch sehr ruhig und geordnet abgelaufen. „Wenn alles so gut funktioniert, ist der Digitalfunk ein riesiger Fortschritt“, so die Bilanz von Hans-Günther Hesse.

Auch mit der Löschübung selbst sei er zufrieden. Zusätzlich seien Aufgaben wie das Umsetzen eines Fahrzeuges oder das Befreien einer verletzten Person aus einem Auto nach einem Auffahrunfall zu bewältigen gewesen. „Die Cavertitzer Wehren waren dieses Jahr viel unterwegs, wir haben zum Beispiel auch in Oschatz mitgeholfen oder mussten umgekehrt von dort Kräfte nachalarmieren“, beschreibt Hesse. Durch Sturmschäden und Brände während der anhaltenden Trockenheit seien die Feuerwehren deutlich mehr als in vergangenen Jahren gerufen worden. Dadurch seien viele Handgriffe eingespielt, aber auf Routinen wolle man sich nicht verlassen, sondern immer mit geschärfter Aufmerksamkeit arbeiten. „Jeder Einsatz ist anders“, unterstrich der Gemeindewehrleiter.

Von Jana Brechlin