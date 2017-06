Cavertitz. Richtig was los war gestern Vormittag in der OAZ: Die Viertkässler der Cavertitzer Grundschule hatten dort Redakteurin Jana Brechlin einen Besuch abgestattet.

Der Viertklässler Hannes Köhler machte das Zeitungsfoto. Quelle: Jana Brechlin

Für die Mädchen und Jungen war das Treffen der Abschluss ihres Zeitungsflirts. Acht Wochen lang hatten die Kinder an dem gleichnamigen Projekt teilgenommen und dabei täglich die OAZ ins Klassenzimmer geliefert bekommen. Die vergangenen Tage verbrachten die Cavertitzer dann im Europäischen Jugendcamp am Platsch-Bad – und erhielten auch dort die Zeitung zum Frühstück. Gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Katrin Döke erfuhren sie beim Redaktionsbesuch, wie Fotos und Texte in die Zeitung kommen und probierten das auch gleich selbst aus: Ihr Mitschüler Hannes Köhler fotografierte die Gruppe und Jana Brechlin lud das Bild sofort auf die aktuelle Seite hoch. Und hier ist es!

Von Jana Brechlin