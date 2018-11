Cavertitz

Das Lagerfeuer nahe dem Kinderhaus brennt und sorgt unweit des Kinderhauses „Zur Sonnenuhr“ der Diakonie Leipziger Land für Gemütlichkeit. Mitglieder des Fördervereins „Zur Sonnenuhr“, die die Arbeit der Kindereinrichtung unterstützen, haben Stände und Grill zur Versorgung der Teilnehmer des Martinsumzuges aufgebaut.

Aufgeregte kleine Mimen

Aufgeregt warten Cora, Sophia, Katharina und Richard auf das Eintreffen des Martinszuges. Die vier Christenlehrekinder gehören gemeinsam mit Anna-Lotta, die hoch zu Ross als Heiliger Martin den Umzug anführt, zu den jungen Schauspielern, mit denen Gemeindepädagogin Heidrun Schneider das kleine Martinsspiel in den vergangenen Wochen einstudierte. Die Aufregung ist besonders groß, denn kurzfristig musste ein Kind absagen. Doch als der Tross mit Lampions und Fackeln nach der Runde durch das Dorf in Begleitung der Ortsfeuerwehr am Platz vor dem Kinderhaus eingetroffen ist, scheint das vergessen. Die Christenlehrekinder versuchen das Handicap zu überspielen. Anschließend verteilen sie Martinshörnchen. Die werden geteilt, als Symbol für das, was der Heilige Martin einst tat.

Bärenstarke Kinderhaus-Aktion

Das Teilen mit Hilfsbedürftigen wird in Cavertitz nicht nur am Martinstag von Kindern und Erwachsenen praktiziert. So starteten die Mädchen und Jungen, die das Kinderhaus besuchen, vor wenigen Tagen eine Aktion, mit der sie den Verein Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig unterstützen. Gemeinsam mit ihren Erziehern wurden Kuchen gebacken. „Über 35 Kuchen und verschiedene Muffins waren es am Ende“, erzählt Kita-Leiterin Grit Bauer. Eltern und andere Einwohner konnten ihren Wochenendkuchenbedarf anmelden und später gegen eine Spende das fertige Backwerk mit nach Hause nehmen. 550 Euro kamen dabei für den Leipziger Verein zusammen, die schon bald übergeben werden sollen.

Von Bärbel Schumann